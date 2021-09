- Po raz pierwszy stawka minimalnego wynagrodzenia będzie wynosić 3010 złotych, od pierwszego stycznia 2022 r. Jest to wzrost o 210 złotych, w porównaniu do tego roku, co stanowi 7,5 proc. W portfelach osób najmniej zarabiających pojawi się ponad 4,5 miliarda dodatkowych środków. Przypomnę, że w 2015 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 1750 złotych - podkreśliła polityk odnosząc się do poziomu wynagrodzenia minimalnego w Polsce od 2022 roku.



W portfelach osób najmniej zarabiających pojawi się ponad 4,5 miliarda dodatkowych środków Marlena Maląg, minister rodziny i polityk społecznej

Minister była również pytana czy rząd weźmie pod uwagę wzrost inflacji i podniesie świadczenie 500plus.

- Świadczenie 500plus pozostanie na tym samym poziomie. Potrzebne są nowe świadczenia w ramach opieki nad dziećmi do lat trzech, dlatego pojawia się nowy instrument, "kapitał opiekuńczy". Jest to program skierowany do rodziców, którzy mają drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia. Będą oni otrzymywali dodatkowe 500 złotych, która będą mogli dowolnie wykorzystać. Wprowadzamy też program "maluch plus", w którym będziemy dopłacać 400 złotych do miejsca opieki żłobkowej na pierwsze dziecko, by dać ludziom możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym - wyjaśniła.

Maląg mówiła o projekcie ustawy, który umożliwi składanie wniosków o 500plus drogą elektroniczną.

- Chodzi o to, żeby upraszczać procesy, by rodzice jak najszybciej otrzymywali świadczenia i by te świadczenia nie były kosztowne w obsłudze. Środki, które dzięki temu zostaną w budżecie, będą wykorzystane na nowe programy dla rodzin – zapowiedziała minister.