- Czy powinna być transmisja live z Parady Równości? Nie wiem. Myślę, że lepiej jakby była dyskusja o tym - odparł poseł dopytywany o to, czy Telewizja Publiczna powinna w przyszłości transmitować Paradę Równości.



- Media publiczne powinny dbać o to, aby była równowaga w głosach. Jeżeli ktoś mówi, że to było tak wielkie wydarzenie, to powinien też przyznać, że dobrze by było, żeby o kardynale Wyszyńskim porozmawiać na poważnie. Np. o tym, że jego stosunek do Żydów był nieakceptowalny - kontynuował Gdula.

Gdula przypomniał też, że kard. Wyszyński "nie akceptował świeckich rozwodów". - Czy powinno być tak, że księża narzucają świeckie prawo w Polsce? - pytał.

Po odsunięciu PiS-u od władzy bardzo chciałbym, żeby przynajmniej w mediach publicznych nie było transmisji live przyszłej kanonizacji Wyszyńskiego. Wystarczy wzmianka w wieczornych Wiadomościach. Czy to pragnienie to już zamach na tożsamość narodową? — Maciej Gdula (@m_gdula) September 13, 2021

Na pytanie, czy księża nie mogą wygłaszać własnych poglądów, Gdula odpowiedział, że "może mówić, że rozwody są złe, ale niech nie atakuje państwa, które reguluje życie nie tylko katolików".

Poseł Lewicy był też pytany o podwyżki dla posłów.

- PIS tak zadecydował, szkoda że nie dał nauczycielom, ratownikom medycznym. Państwo wszystkim powinno dobrze płacić, nie tylko wybranym - stwierdził.



- Te kwoty nie wystarczą dla podwyżki dla lekarzy, ani dla nauczycieli, ani dla ratowników medycznych - dodał dopytywany o to, czy przekazuję otrzymaną podwyżkę na rzecz lekarzy.