Wcześniej we Włoszech tzw. paszporty covidowe były obowiązkowe dla nauczycieli, natomiast obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników służby zdrowia wprowadzono w marcu.

Włoski rząd zapowiedział w czwartek, że zgodnie z nowymi przepisami wszystkie osoby pracujące w szkołach, w tym także personel sprzątający czy zajmujący się żywieniem uczniów, będzie musiał posiadać tzw. green pass, czyli przepustkę covidową.

Wszyscy pracownicy domów opieki będą musieli być zaszczepieni na COVID-19.

Certyfikat covidowy to dokument potwierdzający przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19, posiadanie aktualnego negatywnego testu na koronawirusa SARS-CoV-2 lub niedawne ozdrowienie z wywołanej przez wirusa choroby.

Pierwotnie paszporty covidowe miały być wykorzystywane w przypadku podróżowania między państwami UE, jednak Włochy należą do grupy krajów, które rozszerzyły stosowanie certyfikatów, wprowadzając wymóg posiadania przepustki dla osób, które chcą wejść do restauracji, kina czy na basen. Od 1 września we Włoszech paszporty covidowe są także obowiązkowe dla pasażerów międzymiastowych pociągów.

Z zapowiedzi włoskiego ministra zdrowia Roberto Speranzy wynika, że w nadchodzących tygodniach obowiązek posiadania certyfikatów covidowych ma zostać kolejny raz rozszerzony.

Sprawa wywołuje napięcia w koalicji rządzącej. Część polityków uważa, że przepustki covidowe to przejaw ograniczania praw i wolności obywatelskich.