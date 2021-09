Tomczyk był pytany o to, czy uchodźcy na granicy z Białorusią powinni zostać wpuszczeni do Polski.

Reklama

- W tej kwestii są odpowiednie przepisy - nic nie powinno dziać się tu przypadkiem. Takie przepisy obowiązują w całej UE. Jeżeli ktoś zwraca się o azyl, to taki wniosek powinien zostać rozpatrzony. Ktoś powinien być albo wpuszczony, albo deportowany. Tak wygląda sytuacja od wielu lat i nic się w tej sprawie nie zmieniło - mówi

Jakiekolwiek pertraktacje z PiS-em źle się skończą, tę partię trzeba odsunąć od władzy, a nie z nią współpracować i jej pomagać Cezary Tomczyk, poseł KO

Poseł ocenił również szansę na uchylenie stanu wyjątkowego przez parlament oraz mówił o prawdziwych, jego zdaniem, motywacjach rządu jakie stały za wprowadzeniem stanu wyjątkowego.

57 mld Tyle euro ma trafić do Polski z tzw. Funduszu Odbudowy

Reklama

- Po deklaracjach Konfederacji nie wydaje się, żeby mogło to mieć miejsce. Rząd wprowadza stan wyjątkowy po to, żeby dziennikarze i opinia publiczna nie mogli dowiedzieć się o tym co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Są dwa powody wprowadzenia stanu wyjątkowego w Polsce: pierwszy powód to kompromitacja rządu na granicy, a drugi przykrycie ogromnej kompromitacji, czyli wstrzymania 57 miliardów euro dla Polski z UE - wyjaśnił polityk.

Tomczyk przekonywał też, że Lewica popełniła błąd w kwestii współpracy z PiS-em, przy okazji głosowania nad Krajowym Planem Odbudowy.

- Lewica najpierw musi sobie odpowiedzieć na pytanie czy zamierza dalej współpracować z PiS-em. To, co się wydarzyło w Sejmie, czyli spotkanie PiS-u z Lewicą, nie było przypadkiem, tylko uwieńczeniem wielotygodniowych negocjacji, które doprowadziły do sytuacji, w której jesteśmy - zablokowania europejskich środków. Nie słyszałem wtedy na konferencji prasowej od posłów Lewicy, żeby środki z Funduszu miały być wstrzymane. Mówili coś o mieszkaniach, ale widzimy jaki jest skutek. Ostrzegałem wtedy polityków Lewicy, że to się dla nich źle skończy, i żeby tego absolutnie nie robili. Jakiekolwiek pertraktacje z PiS-em źle się skończą, tę partię trzeba odsunąć od władzy, a nie z nią współpracować i jej pomagać - stwierdził.