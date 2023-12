Ale dzień później insp. Boroń swoje stanowisko „zmiękczył” zapewniając policyjny związek, że „zakaz nie będzie dotyczył działań pododdziałów zwartych” a te są posyłane np. do przywracania porządku podczas burd stadionowych i protestów. – Jeśli pododdział jest zwarty i działa na rozkaz dowódcy, policjanci będą mogli stosować „kominy” – przyznaje nam Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów.

Katarzyna Nowak, rzeczniczka KGP tłumaczy intencję szefa: – Nie jest nigdzie doprecyzowane „na ostro” kiedy stosować kominiarki, to powinno być oparte o zdrowy rozsądek. Jednak nadużywano ich, więc komendant przypomniał, że mogą je stosować kontrterroryści, funkcjonariusze techniki operacyjnej, tzw. tajniacy. Ale przy interwencji wobec obywatela, policjant musi mieć odkrytą twarz – mówi nam rzeczniczka.

Chronią twarze przed obcymi służbami

Generalnie, „kominów” nie powinna używać prewencja. Tyle, że kiedy w lipcu wzrosła presja migracyjna, i na granicę z Białorusią posłano 500 policjantów, wielu było właśnie z tego pionu. – Wspólnie patrolując teren przy zaporze i zieloną granicę, nasi funkcjonariusze i policjanci używali kominiarek. Ze względu na służby białoruskie, które mogły fotografować patrole. Kominiarki pełniły funkcję ochronną – przyznaje nam Anna Michalska, rzeczniczka KG Straży Granicznej.

Dziś przy granicy zostało 160 policjantów, są na drugiej linii, np. kontrolują samochody. Wiosną ataki mogą się nasilić, a policja może musieć znów wesprzeć pograniczników. – Zakaz użycia kominiarek, byłby szkodliwy – uważają policjanci.

Sami policjanci mają pomysł na identyfikację

Na swoim forum twierdzą, że zasłaniają twarze „po to, żeby nie być obiektem zemsty, pomówień, doxxingu, bohaterem memów oraz aby chronić swoich bliskich”. I podają, że wystarczy wejść na pierwsze lepsze antypolicyjne forum, by „znaleźć zdjęcia policjantów wraz z ich miejscem zamieszkania, miejscem służby, a nawet siłownią na której trenują. Pod ich adresem padają groźby i obelgi”. Ich zdaniem zakaz nowego szefa policji, jest to po, by przypodobać się społeczeństwu. Bo już dziś łatwo zidentyfikować nawet policjanta z pododdziału np. po oznaczeniu na hełmie.