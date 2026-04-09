Polska w najbliższym czasie znajdzie się pod silnym wpływem rozległego wyżu Quirin, który ulokuje się nad północno-zachodnią Rosją i północną Skandynawią – informuje TVN24 Meteo. To właśnie on sprowadzi do naszego kraju chłodne, arktyczne powietrze pochodzenia morskiego. Choć pogoda powinna się ustabilizować, temperatury nieco się obniżą. W większości kraju utrzyma się też spore zachmurzenie. Szczególnie zimne będą noce, ponieważ w całym kraju utrzymają się przymrozki. Jedynie południowo-wschodnia część Polski pozostanie pod wpływem niżu, dlatego tam pojawi się więcej chmur i przelotnych opadów.

Reklama Reklama

Pogoda na czwartek i piątek

Pogoda w czwartek będzie mocno zróżnicowana w zależności od regionu. Na zachodzie kraju będzie więcej przejaśnień, natomiast we wschodniej i centralnej Polsce wystąpią duże i całkowite zachmurzenia. Na południowo-wschodnich krańcach kraju możliwe będą przelotne opady deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od około 5-6 stopni na wschodzie, 7-8 stopni w centrum, do 10-11 stopni na zachodzie. Chłód będzie jeszcze bardziej odczuwalny z powodu wiatru.

W piątek nadal będzie raczej pochmurno, choć miejscami pojawią się rozpogodzenia. Na zachodzie Polski mogą też wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura lekko wzrośnie, ale nadal pozostanie niska – od 8-9 stopni na wschodzie do 11-12 stopni na zachodzie.

Weekend chłodny, z większym zachmurzeniem na wschodzie

Sobota i niedziela również nie przyniosą wyraźnego ocieplenia. Pierwszy dzień weekendu będzie mocno pochmurny, zwłaszcza na wschodzie kraju, gdzie mogą też wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne wyniosą przeważnie od 8 do 13 stopni. W niedzielę na wschodzie kraju nadal będzie pochmurno i deszczowo.

Dopiero w poniedziałek warunki zaczną się nieco poprawiać. Będzie więcej pogodnego nieba, a temperatura wzrośnie do 10-15 stopni. Mimo tego poranki nadal mogą być bardzo chłodne.