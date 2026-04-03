Obecnie nasz kraj znajduje się pod wpływem klina Wyżu Azorskiego oraz w strumieniu chłodnych mas powietrza polarnego morskiego napływającego znad północnego Atlantyku, informuje serwis tvnmeteo.pl.

Prognoza pogody na Wielki Piątek i Wielką Sobotę

W Wielki Piątek w pogodzie widać już będzie, zwłaszcza na wschodzie kraju, nadchodzące ocieplenie. Spodziewać można się będzie większych przejaśnień i rozpogodzeń. Miejscami możliwe jednak przelotne opady deszczu, a wysoko w górach – śniegu. Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 6 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Na zachodzie i północy możliwy porywisty wiatr, którego porywy wysoko w Sudetach mogą osiągać do 65 km/h.

W nocy z piątku na sobotę możliwe przymrozki, a na południu miejscami silne zamglenia oraz lokalnie mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 m.

W Wielką Sobotę w niemal całym kraju, poza krańcami południowo-wschodnimi, możliwe przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura na przeważającym obszarze od 12 do 15 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, bo od 7 do 11 stopni Celsjusza na północy i na Podhalu. Nad morzem i w górach możliwe silniejsze porywy wiatru.

W nocy z soboty na niedzielę miejscami temperatura spaść może poniżej zera. Ponadto na południu oraz zachodzie miejscami wystąpić mogą silne zamglenia, a lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną. Będzie ciepło

Pogoda w Wielkanoc, a dokładnie w Niedzielę Wielkanocną, w całym kraju ma być typowo wiosenna. Według najnowszej prognozy IMGW, 5 kwietnia maksymalne temperatury mieścić się mają w przedziale od 13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do nawet 21 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Jedynie na krańcach południowych nieco chłodniej (10 stopni Celsjusza).

Tego dnia spodziewać jednak należy się opadów deszczu, które wystąpić mogą zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Dodatkowo na zachodzie możliwe są burze. Na północy, zachodzie i w centrum kraju zapowiadany jest też okresami porywisty, dość silny wiatr.

W Niedzielę Wielkanocną w całym kraju ma być ciepło Foto: IMGW

Ochłodzenie w Poniedziałek Wielkanocny

Pogoda w Wielkanoc, według zapowiedzi synoptyków, ma jednak znacząco pogorszyć się w Lany Poniedziałek. Nastąpi wyraźne ochłodzenie. Maksymalnie tego dnia na termometrach zobaczyć będzie można od 7 stopni Celsjusza na krańcach południowych do 13 stopni Celsjusza miejscami na południu. Ponadto w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Nad morzem nadal spodziewać należy się dość silnego wiatru osiągającego w porywach do 85 km/h.

W kolejnych dniach w prognozach IMGW nie widać na razie kolejnego ocieplenia.