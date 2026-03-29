Wielki Piątek poprzedza Wielkanoc, czyli najważniejsze święta chrześcijańskie. W związku z tym od lat pojawiają się postulaty, aby był ustawowo wolny od pracy. W tym roku

sejmowe komisje także pochylają się nad petycją w sprawie wydłużenia wolnego z okazji Wielkanocy właśnie o Wielki Piątek.

Czy Wielki Piątek będzie dniem wolnym od pracy?

Postulaty, aby Wielki Piątek był wolny od pracy zgłaszali m.in. związkowcy i politycy. W grudniu 2018 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy. Posłowie klubu PSL-UED wnioskowali w nim o to, aby wolny od pracy był m.in. Wielki Piątek. Ustawa nie została jednak uchwalona.

Także pod koniec 2025 r. do Sejmu wpłynęła petycja w sprawie ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy (nr BKSP-155-X-752/25). Jak czytamy w serwisie pulsHR.pl, w czwartek 26 marca zajęła się nią Sejmowa Komisja ds. Petycji, która podjęła decyzję o przekazaniu petycji do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W sprawie wypowiedziało się już Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, które zwróciło uwagę, że wprowadzenie takiego rozwiązania wymagałoby pogłębionej analizy wpływu na gospodarkę oraz zgodności z regulacjami ustawowymi, w tym zapisami konkordatu między Polską a Konferencją Episkopatu Polski.

„Biorąc pod uwagę, że petycja dotyczy świąt, które są obchodzone także w Kościele Katolickim, realizacja przedstawionego w niej postulatu wymagałaby dopełnienia wskazanych w opinii wymogów proceduralnych. Konieczne byłoby również określenie wpływu realizacji postulatu przedstawionego w petycji na gospodarkę narodową. Komisja, gdyby zdecydowała się poprzeć omawiany postulat, mogłaby rozważyć wystąpienie z dezyderatem do Rady Ministrów” - twierdzą sejmowi prawnicy.

Obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomendował zakończenie prac nad petycją. Argumentował, że w resorcie trwa pilotaż skróconego czasu pracy obejmujący około 5 tys. pracowników z wybranych firm i instytucji. Testowane są różne modele, m.in. czterodniowy tydzień pracy, w którym piątek, w tym Wielki Piątek, byłby dniem wolnym. Ostateczne decyzje zależą od wyników pilotażu.

Wielki Piątek 2026: Kto nie musi pracować?

Wolne w Wielki Piątek mają np. nauczyciele, ponieważ w tym czasie trwa już przerwa świąteczna w szkołach. Wielki Piątek bywa też dniem wolnym od pracy w niektórych prywatnych firmach. W ich przypadku zależne jest to od wewnętrznych regulacji. Taki dodatkowy dzień wolny stanowi często rodzaj benefitu pozapłacowego dla pracowników. Ponadto w części instytucji i firm w tym dniu godziny pracy ulegają skróceniu.

Wolne w Wielki Piątek mogą mieć także wszystkie osoby, które dostaną na ten dzień urlop wypoczynkowy lub wezmą zwolnienie z pracy na sprawowanie opieki nad dzieckiem do 14. roku życia. W tym czasie zachowane jest pełne prawo do wynagrodzenia.

Wielki Piątek: W jakich krajach jest wolny od pracy?

Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w niektórych krajach. W Europie zaliczają się do nich m.in.: Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Holandia, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Szwecja i Wielka Brytania. Natomiast na świecie w Wielki Piątek nie pracuje się m.in. w: Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii i Wenezueli.

W niektórych państwach natomiast Wielki Piątek jest, podobnie jak w Polsce, dniem „pracującym”. Wśród państw tych znajdują się m.in.: Chorwacja, Grecja, Rosja, Ukraina i Włochy.

Wielkanoc 2026: Kiedy wypada?

Wielkanoc w tym roku przypada już na początku kwietnia. Niedziela Wielkanocna – 5 kwietnia, natomiast Poniedziałek Wielkanocny, znany pod popularną nazwą śmigus-dyngus lub lanego poniedziałku – 6 kwietnia.

Wielkanoc jest świętem ruchomym. Obchodzi się ją zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Zasada ta ustalona została już w czasie Soboru Nicejskiego w 325 roku. W związku z tym Wielkanoc może przypadać najwcześniej 22 marca, a najpóźniej – 25 kwietnia. Od jej terminu uzależnione są w danym roku daty wielu innych dni i świąt, takich jak Środa Popielcowa czy Boże Ciało.

Święta Wielkanocne poprzedzone są w Kościele katolickim obchodami Wielkiego Tygodnia. Rozpoczyna się on Niedzielą Palmową, a kończy Triduum Paschalnym. W skład tego ostatniego wchodzi Wielki Czwartek będący upamiętnieniem Ostatniej Wieczerzy, Wielki Piątek obchodzony na pamiątkę śmierci Chrystusa oraz Wielka Sobota – dzień oczekiwania na zmartwychwstanie.