Mieszkańcy regionów położonych w zachodniej części Polski w weekend będą mogli się cieszyć słoneczną aurą i ociepleniem. Na wschodzie, w centrum i na południu zapowiadany jest deszcz i dużo niższe temperatury.

Pogoda w piątek. Nadal chłodno, ale przeważnie bez deszczu

W piątek na zachodzie kraju zachmurzenie będzie niewielkie, jednak po południu mocniej się zachmurzy i wieczorem na południowym zachodzie kraju mogą pojawić się słabe opady deszczu, na terenach powyżej 700 m n.p.m. prognozowany jest deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wschodzie zachmurzenie będzie duże, jednak w ciągu dnia pojawią się większe przejaśnienia.

Temperatura wyniesie od 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 stopni w centrum do 11 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie oraz na wybrzeżu oraz w Sudetach porywisty.

Uwaga na przymrozki. Gdzie wystąpią?

Synoptycy IMGW ostrzegają przed nocnymi przymrozkami, które będą nam towarzyszyć od piątku do poniedziałku. Z soboty na niedzielę temperatura może spaść nawet do -6 stopni w górach.

10.04 – piątek: dolnośląskie, kujawsko‑pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko‑mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

11.04 – sobota: na podobnym obszarze jak w piątek

12.04 – niedziela: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko‑mazurskie.

13.04 – poniedziałek: dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie.

Prognoza na weekend. Różna pogoda na wschodzie i zachodzie kraju

W sobotę na południu, w centrum oraz na wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na zachodzie i nad morzem będzie pogodnie. Początkowo na południowym zachodzie kraju prognozowane są mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura wyniesie od 6 stopni na południowym wschodzie oraz wybrzeżu, około 9 w centrum do 14 na zachodzie. Chłodniej będzie w Helu oraz na Podhalu – około 4 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 9 stopni nad morzem do 14 stopni na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby.