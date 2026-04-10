Pogoda w weekend będzie zmienna. W wielu częściach kraju będzie deszczowo
Mieszkańcy regionów położonych w zachodniej części Polski w weekend będą mogli się cieszyć słoneczną aurą i ociepleniem. Na wschodzie, w centrum i na południu zapowiadany jest deszcz i dużo niższe temperatury.
W piątek na zachodzie kraju zachmurzenie będzie niewielkie, jednak po południu mocniej się zachmurzy i wieczorem na południowym zachodzie kraju mogą pojawić się słabe opady deszczu, na terenach powyżej 700 m n.p.m. prognozowany jest deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wschodzie zachmurzenie będzie duże, jednak w ciągu dnia pojawią się większe przejaśnienia.
Temperatura wyniesie od 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 stopni w centrum do 11 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie oraz na wybrzeżu oraz w Sudetach porywisty.
Synoptycy IMGW ostrzegają przed nocnymi przymrozkami, które będą nam towarzyszyć od piątku do poniedziałku. Z soboty na niedzielę temperatura może spaść nawet do -6 stopni w górach.
W sobotę na południu, w centrum oraz na wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na zachodzie i nad morzem będzie pogodnie. Początkowo na południowym zachodzie kraju prognozowane są mgły ograniczające widzialność do 200 m.
Temperatura wyniesie od 6 stopni na południowym wschodzie oraz wybrzeżu, około 9 w centrum do 14 na zachodzie. Chłodniej będzie w Helu oraz na Podhalu – około 4 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
W niedzielę na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 9 stopni nad morzem do 14 stopni na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby.
