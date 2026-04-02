Dzisiejsza pogoda zapowiada się dość łagodnie i stabilnie. Jak donosi TVN Meteo, czeka nas sporo przejaśnień, a temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na południu do 12–14 stopni w pozostałych regionach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nieco mniej korzystna aura będzie na południowym wschodzie, gdzie okresami wystąpi duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. W rejonach górskich prognozowany jest również śnieg. Warunki biometeo w większości regionów pozostaną neutralne.

Na południu chłodniej i mniej korzystnie

Choć w większości kraju warunki będą sprzyjać codziennym aktywnościom, mieszkańcy południowej i południowo-wschodniej Polski odczują wyraźnie chłodniejszą aurę. Panujące tam warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda w największych miastach

W Warszawie czwartek zapowiada się z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatury w ciągu dnia nie przekroczą 14 stopni. Umiarkowany wiatr z północy będzie towarzyszył spadkowi ciśnienia, które w południe osiągnie 1000 hPa. Nieco pochmurniej i mgliście będzie w Trójmieście, choć w ciągu dnia możliwe są też rozpogodzenia. Termometry pokażą tam do 12 stopni.

Najlepsza pogoda będzie w Poznaniu. Według prognoz TVN Meteo dzień ma być wyjątkowo pogodny z temperaturą do 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podobnie będzie we Wrocławiu, gdzie także można liczyć na 14 stopni i niewielkie lub umiarkowane zachmurzenia. W stolicy Małopolski – Krakowie prognozowane są natomiast duże zachmurzenia i słaby deszcz. Termometry pokażą do 11 stopni, a ciśnienie spadnie do 984 hPa.