Ulga dla młodych w PIT za 2024 rok. Czy trzeba złożyć deklarację? KAS wyjaśnia

Od 15 lutego do 30 kwietnia br. podatnicy będą składać zeznania podatkowe za 2024 r. Jak podaje w komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa, osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i w ubiegłym roku uzyskały przychody ze wskazanych źródeł są zwolnione z podatku maksymalnie do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Oznacza to, iż od przychodów do tej kwoty nie zapłacą podatku. Nie muszą również składać zeznania rocznego.

Ulga dla młodych obejmuje dochody:

z pracy na etacie (czyli ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej),

z umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcą (np. spółką albo osobą prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą),

z praktyk absolwenckich (odbywanych zgodnie z ustawą o praktykach absolwenckich),

ze stażu uczniowskiego (odbywanego na podstawie ustawy - Prawo oświatowe),

z zasiłku macierzyńskiego,

Co istotne, zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli podatnik oprócz ulgi dla młodych korzysta z innych „zerowych ulg”, np. z ulgi na powrót, to przychody zwolnione na podstawie każdej z tych ulg nie mogą łącznie przekroczyć 85 528 zł.

A co z osobami, które skończyły 26 lat w trakcie ubiegłego roku? KAS wyjaśnia, że w takim przypadku „zwolnione od podatku do wysokości 85 528 zł są wymienione przychody uzyskane do dnia 26. urodzin".