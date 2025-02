Co zrobić z PIT od ZUS, czyli jak rozliczają się emeryci, renciści i inni świadczeniobiorcy

Ponad 10 mln formularzy PIT trafi do końca lutego do osób, które otrzymały w 2024 r. jakiekolwiek świadczenie z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. renty, emerytury, zasiłki. Po otwarciu kopert z przesyłkami z ZUS świadczeniobiorcy mają kilka możliwości działania, w zależności od tego, jaki PIT dostali i czy chcieliby skorzystać z odliczeń.

Co może zrobić emeryt lub rencista, który z ZUS otrzymał PIT-40A

• PIT-40A, czyli roczne obliczenie podatku przez ZUS, otrzymują go osoby pobierające emeryturę lub rentę, które nie otrzymują zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego, a także osoby mieszkające za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia otrzymane z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Po otrzymaniu PIT-40A osoby, które nie uzyskują dochodów innych niż emerytury, renty, zasiłki (czyli otrzymały tylko jeden PIT – ten z ZUS), nie muszą składać do urzędu skarbowego rocznego zeznania. Podatek został już obliczony, a PIT wysłany przez ZUS do skarbówki. Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, nie trzeba też samodzielnie przesyłać pieniędzy do urzędu skarbowego. Kwota niedopłaty zostanie potrącona ze świadczenia za kwiecień tego roku.

Osoby, które mają inne dochody, bo np. pracują na emeryturze, rozliczają się z podatku tak samo jak inni aktywni zawodowo. Muszą więc złożyć do końca kwietnia 2025 r. zeznanie podatkowe za 2024 r. na podstawie PIT otrzymanych z ZUS i od swoich pracodawców. W usłudze Twój e-PIT będzie przygotowane dla nich zeznanie uwzględniające te dane. Nie trzeba, ale warto do niego zajrzeć i sprawdzić, czy nie ma błędów. Jeśli jednak podatnik je zignoruje, nie musi się obawiać żadnych sankcji – system uzna to zeznanie za złożone w terminie.

Na PIT-40A powinny zwrócić uwagę osoby, które chciałyby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem (jako osoba samotnie je wychowująca), odliczyć ulgi podatkowe (np. ulgę rehabilitacyjną) czy przekazać 1,5 % podatku w ramach darowizny na organizacje pożytku publicznego. W takiej sytuacji podatnik musi wypełnić zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-36 na podstawie danych z PIT-40A. Można to zrobić online w usłudze Twój e-PIT.