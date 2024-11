Chcesz ulgę podatkową na kocioł gazowy? Musisz kupić go do końca roku

Co w nim znajdziemy? – Najbardziej niemiła niespodzianka czeka tych, którzy chcą kupić kocioł gazowy bądź olejowy. Oba wypadają z wykazu. W 2025 r. nie odliczymy już wydatków na ich zakup oraz montaż. A także na nabycie zbiorników na gaz i olej oraz przyłącza do sieci gazowej – mówi Wojciech Jasiński.

Co zrobić, jeśli zaplanowaliśmy taką inwestycję? Spróbujmy przeprowadzić ją do końca roku. – Za datę poniesienia wydatku premiowanego odliczeniem uważa się dzień wystawienia faktury. Załóżmy, że przedsiębiorca na liniowym PIT dostanie w grudniu fakturę na zakup i montaż kotła gazowego za 20 tys. zł. Na podatku zaoszczędzi 3,8 tys. zł. Jeszcze więcej może skorzystać ten, kto rozlicza się według skali i jest w drugim przedziale. U niego wydatek w kwocie 20 tys. zł zmniejszy podatek o 6,4 tys. zł (może też spaść do pierwszego przedziału, wtedy kalkulacja się zmieni). Jeśli będą czekali z inwestycją do przyszłego roku, ulga im przepadnie – tłumaczy Wojciech Jasiński.

W nowelizacji są też zmiany korzystne dla podatników. Do wykazu dodane zostaną m.in. mikroinstalacje wiatrowe wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania. Dopisane będą także magazyny energii oraz systemy zarządzania energią (teraz są wątpliwości związane z ich odliczaniem). – Jeśli ktoś planuje takie inwestycje i chce skorzystać z ulgi, powinien się wstrzymać z wydatkami do przyszłego roku – podpowiada Wojciech Jasiński.

W projekcie tak jak w interpretacjach

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (które jest autorem projektu) w paru miejscach też „doprecyzowuje” przepisy. Między innymi wprowadza zapis, że odliczeniu podlega „pompa ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem że jest ona częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń”. Jak pisze w uzasadnieniu, chodzi o to, aby podatnicy nie odliczali wydatków na klimatyzatory z funkcją ogrzewania. Fiskus zakazuje jednak tego w interpretacjach już od 2023 r. Jak czytamy w jednej z nich, „wydatków poniesionych na zakup klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne” (interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222. 102.2023.HTCE).

Do wykazu dodane zostaną też wydatki na docieplenie dachów. Skarbówka zgadzała się na ich odliczenie, w ostatnich miesiącach zmieniła natomiast zdanie w sprawie wymiany samego dachu (np. interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222.1.2024.CNRU).

– Obawiam się, że te „doprecyzowania” sankcjonują niekorzystną dla podatników ewolucję poglądów fiskusa – komentuje Wojciech Jasiński.