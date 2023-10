Od 1 lipca obowiązują korzystniejsze dla podatników warunki ulgi na dzieci. Fiskus potwierdza, ze można je stosować przy rozliczaniu całego 2023 r.

Reklama

Reklama

Przypomnijmy, że ulga polega na pomniejszeniu wykazywanego w zeznaniu rocznym podatku. Na pierwsze i drugie dziecko można odliczyć po 1 112,04 zł, na trzecie 2 000,04 zł, a na czwarte i kolejne 2 700 zł. Przy jedynakach obowiązują jednak limity zarobków. Małżonkowie mogą pomniejszyć podatek tylko wtedy, gdy ich łączny roczny dochód nie przekroczył 112 tys. zł. Taki limit mają też samotni rodzice. Jeśli natomiast rodzice nie są małżeństwem, dochód osoby, która chce skorzystać z ulgi nie może przekroczyć 56 tys. zł rocznie.

Od 1 lipca limitu nie ma, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Taka nowość została wprowadzona w pakiecie zmian podatkowych zwanym SLIM VAT 3. Czy nowy przepis ma zastosowanie do rozliczenia za cały rok? O to zapytała fiskusa kobieta wychowująca niepełnosprawnego syna. Zarabia na etacie i jej dochody przekraczają limity dla rodziców jedynaków. Uważa jednak, że po zmianie przepisów ma prawo do ulgi za cały rok.

Czytaj więcej Podatki Będzie łatwiej o ulgę podatkową na jedynaka Rodzice wychowujący niepełnosprawnego syna lub córkę skorzystają z odpisu od podatku także wtedy, gdy dobrze zarabiają.

Odpowiedź jest pozytywna. Z przepisów przejściowych nowelizacji wynika bowiem, że opisana zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Wysokość zarobków matki niepełnosprawnego dziecka nie ma więc wpływu na możliwość korzystania z ulgi – potwierdziła skarbówka.