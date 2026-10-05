Mało gestów zrobiło na mnie ostatnio tak duże wrażenie, jak kazanie ks. Adriana, który został ranny podczas ataku pochodzącego z Ukrainy nożownika na klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Dwa dni po tragedii, w której śmierć poniósł jeden z księży, a kilka osób zostało ciężko rannych, występując z ambony z zabandażowaną głowa, ręką i podbitym okiem, duchowny oświadczył: – Z tego miejsca, jako uczeń Jezusa Chrystusa, pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka (został bardzo ciężko ranny – M.S.) i w imieniu księdza Stanisława (zginął od ciosów nożem – M.S.), powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy.