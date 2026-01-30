Rzeczpospolita

Mandela po tych golach płakał ze szczęścia. Wielki powrót RPA

Triumf piłkarzy RPA w Pucharze Narodów Afryki 1996 znalazł się w cieniu wcześniejszego zwycięstwa reprezentacji rugby w Pucharze Świata, rozsławionego w hollywoodzkim filmie „Invictus”. To jednak futbol i tamten turniej mogą mówić więcej prawdy o historii Afryki Południowej i władzach światowego sportu.

Publikacja: 30.01.2026 14:50

Piłkarze RPA świętujący zwycięstwo w Pucharze Narodów Afryki 1996 razem z Nelsonem Mandelą

Foto: Gallo Images/Getty Images

Bartosz Nosal

Za sprawą wpływu brytyjskich żołnierzy pierwszy związek piłkarski w Afryce Południowej (SAFA) powstał już w 1892 r., a więc wcześniej niż został rozegrany mecz uznany za pierwszy w historii polskiego futbolu.

Federacja skupiająca białych została przyjęta do FIFA niecałe dwadzieścia lat później, ale w 1924 r. została z niej wycofana. Po tym, gdy równolegle powstały lokalne federacje skupiające inne rasy, plemiona lub wyznania, spór o reprezentowanie kraju w FIFA, a z czasem i o uczestnictwo w turniejach międzynarodowych, musiał zacząć narastać.

