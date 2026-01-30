Rzeczpospolita

Jolanta Banach: Świadczenia społeczne aż się proszą o przegląd

Dzisiaj 800+ trafia do naprawdę zamożnych rodzin, które śmiało by się obyły bez tych pieniędzy, a z drugiej strony mamy skomercjalizowane usługi publiczne, do których dostęp jest bardzo zróżnicowany, i mieszkania komunalne w zaniku. Dobrze byłoby się zastanowić, czy powinniśmy się przy tym upierać - mówi Jolanta Banach, wiceminister pracy i polityki społecznej w rządzie Leszka Millera.

Publikacja: 30.01.2026 08:15

Polityka społeczna zaczyna być traktowana jako instrument osiągania celu wyborczego. Realizuje się t

Polityka społeczna zaczyna być traktowana jako instrument osiągania celu wyborczego. Realizuje się te programy, które szybko przełożą się na głosy. Rezultaty bywają fatalne – mówi Jolanta Banach.

Foto: Mateusz Marek/pap

Eliza Olczyk

Minister finansów Andrzej Domański oświadczył ostatnio, że nie ma w budżecie przestrzeni na podwyższenie progu podatkowego ani na żadne nowe programy społeczne, bo jako kraj znajdujemy się w procedurze nadmiernego deficytu. A może rząd powinien przyjrzeć się, czy w ramach obecnych programów pieniądze są wydawane racjonalnie? Bo takie postulaty ostatnio się pojawiają.

Od dawna twierdzę, że programy społeczne wymagają weryfikacji. Nie tylko z powodu nadmiernego deficytu czy poziomu zadłużenia kraju. Problemem jest przede wszystkim fakt, że konstrukcja programów społecznych już od wielu lat, nie tylko za tego rządu, wypycha z budżetu wydatki na usługi publiczne.

