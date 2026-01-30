4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 30.01.2026 08:24 Publikacja: 30.01.2026 08:15
Polityka społeczna zaczyna być traktowana jako instrument osiągania celu wyborczego. Realizuje się te programy, które szybko przełożą się na głosy. Rezultaty bywają fatalne – mówi Jolanta Banach. Na zdjęciu podczas konwencji programowej Nowej Lewicy, 19 lutego 2022 r.
Foto: Mateusz Marek/pap
Od dawna twierdzę, że programy społeczne wymagają weryfikacji. Nie tylko z powodu nadmiernego deficytu czy poziomu zadłużenia kraju. Problemem jest przede wszystkim fakt, że konstrukcja programów społecznych już od wielu lat, nie tylko za tego rządu, wypycha z budżetu wydatki na usługi publiczne.
