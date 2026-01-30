Jolanta Banach: Świadczenia społeczne aż się proszą o przegląd

Dzisiaj 800+ trafia do naprawdę zamożnych rodzin, które śmiało by się obyły bez tych pieniędzy, a z drugiej strony mamy skomercjalizowane usługi publiczne, do których dostęp jest bardzo zróżnicowany, i mieszkania komunalne w zaniku. Dobrze byłoby się zastanowić, czy powinniśmy się przy tym upierać - mówi Jolanta Banach, wiceminister pracy i polityki społecznej w rządzie Leszka Millera.

