Aktualizacja: 30.01.2026 06:49 Publikacja: 30.01.2026 06:00
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Pod koniec grudnia mogliśmy być świadkami dyskusji na portalu X (dawniej Twitter) toczącej się wokół pozornie błahego tematu. Oto bowiem prezydent Karol Nawrocki, odwiedzając pewną polską rodzinę, zdjął buty, wchodząc do jej domu. Zdjęcia jego stóp w skarpetkach trafiły do mediów społecznościowych, gdzie niemal natychmiast stały się obiektem krytyki. Zaczęło się grupowe roztrząsanie – czy wypada, czy może nie wypada tego robić. Pojawiały się argumenty kulturowe, etnograficzne, meteorologiczne, a nawet próby naukowej analizy higieniczności podeszwy butów. Nad tym wszystkim unosił się też wielki nieobecny – istotny, choć nienazwany aspekt tej sprawy, a mianowicie jej wymiar klasowy.
