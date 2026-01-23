4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 23.01.2026 16:17 Publikacja: 23.01.2026 15:50
„Dandadan”, Yukinobu Tatsu, wyd. Waneko
Foto: mat.pras.
Ona, Momo Ayase, wierzy w duchy i zjawiska nadprzyrodzone. On, Ken Takakura, uwielbia kosmitów i wszystkie teorie spiskowe. Nawzajem starają się przekonać, że to, w co wierzą, jest prawdziwe. Postanawiają przeprowadzić test ostateczny. Momo wyrusza do opuszczonego szpitala, gdzie widziano kosmitów. Ken udaje się do nawiedzonego tunelu, gdyż ma tam straszyć duch Turbo Babcia. Bez zaskoczenia – ona zostaje porwana przez kosmitów, a on zostaje opętany przez ducha.
