„Dandadan”: Poznaj moich kosmitów

„Dandadan” to opowieść prowadzona całkowicie bez trzymanki, gdzie humor miesza się z kolejnymi przygodami.

Publikacja: 23.01.2026 15:50

„Dandadan”, Yukinobu Tatsu, wyd. Waneko

„Dandadan”, Yukinobu Tatsu, wyd. Waneko

Foto: mat.pras.

Daria Chibner

Ona, Momo Ayase, wierzy w duchy i zjawiska nadprzyrodzone. On, Ken Takakura, uwielbia kosmitów i wszystkie teorie spiskowe. Nawzajem starają się przekonać, że to, w co wierzą, jest prawdziwe. Postanawiają przeprowadzić test ostateczny. Momo wyrusza do opuszczonego szpitala, gdzie widziano kosmitów. Ken udaje się do nawiedzonego tunelu, gdyż ma tam straszyć duch Turbo Babcia. Bez zaskoczenia – ona zostaje porwana przez kosmitów, a on zostaje opętany przez ducha.

Starsze pokolenie narzeka na aktorską młodzież, moim zdaniem niesłusznie. Techniczne umiejętności by
Ostatni odcinek piątego sezonu „Stranger Things", który widzieliśmy 31 grudnia minionego roku, stano
