Seryjni mordercy uwielbiają, gdy się o nich mówi i pisze

Każda zbrodnia pozostawia po sobie ślady. Masz nadzieję, że podczas zbierania dowodów uda ci się zebrać DNA, włosy, pociski lub odciski butów. Zawsze coś pozostaje. Masz nadzieję, że uda ci się to uchwycić i zacząć budować profil, bazę danych - mówi Jim Rathmann, były detektyw policji stanowej w Luizjanie.

Publikacja: 23.01.2026 07:55

Peter Mangs, znany również jako snajper z Malmö (na zdj. pierwszy od lewej podczas rozprawy apelacyj

Peter Mangs, znany również jako snajper z Malmö (na zdj. pierwszy od lewej podczas rozprawy apelacyjnej), został w 2013 roku skazany na dożywocie za dwa morderstwa i osiem prób zabójstwa. Są jednak powody, by sądzić, że to niepełna lista jego ofiar.

Foto: STIG-AKE JONSSON/SCANPIX SWEDEN/AFP

Stanisław Kopyta

Zanim przejdziemy do tematu Petera Mangsa, chciałbym porozmawiać o tzw. terroryzmie samotnego wilka, terminie ukutym podczas „Operacji Samotny Wilk”, przeprowadzonej przez Federalne Biuro Śledcze przeciwko neonaziście Alexowi Curtisowi. Czym jest „terroryzm samotnego wilka”?

W tym konkretnym przypadku terrorysta samotny wilk to po prostu ktoś, kto działa samodzielnie. Ma on określony kodeks postępowania. Uzasadnia swoje działania, a jego jedynym celem jest realizacja misji i wywołanie strachu wśród ludzi.

