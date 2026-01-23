Seryjni mordercy uwielbiają, gdy się o nich mówi i pisze

Każda zbrodnia pozostawia po sobie ślady. Masz nadzieję, że podczas zbierania dowodów uda ci się zebrać DNA, włosy, pociski lub odciski butów. Zawsze coś pozostaje. Masz nadzieję, że uda ci się to uchwycić i zacząć budować profil, bazę danych - mówi Jim Rathmann, były detektyw policji stanowej w Luizjanie.



Aktualizacja: 23.01.2026 09:04 Publikacja: 23.01.2026 07:55