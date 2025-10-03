Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 03.10.2025 07:05 Publikacja: 03.10.2025 06:00
Maciej Klisz jeszcze jako pułkownik w czasie służby w WOT. Nominacja generalska przyszła w 2021 r., awans na dowódcę operacyjnego zaś – tuż przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2023 r.
Foto: DWOT
Ta noc? Normalna. Przynajmniej na początku. Zaczęło się tak, jak zaczynało się wiele wcześniejszych nocy w Ukrainie. Oczywiście, słowo normalna proszę wziąć w cudzysłów, bo to nie powinno być normą, że mamy kombinację 500 bezzałogowców, rakiet balistycznych i manewrujących, którymi Rosjanie atakują Ukrainę. To jest straszne. Ale takie noce od pewnego czasu są standardem. Proszę pamiętać, że ja jako dowódca operacyjny patrzę na noc z 9 na 10 września z perspektywy dwóch lat na tym stanowisku i poprzednich incydentów, m.in. rakiety pod Bydgoszczą czy z Przewodowa – mówi „Plusowi Minusowi” generał broni Maciej Klisz. To on odpowiadał za działanie Wojska Polskiego w nocy, gdy polską przestrzeń powietrzną w bezprecedensowy sposób naruszyło ponad 20 rosyjskich bezzałogowców. – Jednak szybko z moimi ludźmi zdaliśmy sobie sprawę, że to jest coś, czego do tej pory nie widzieliśmy, o czym będziemy pamiętać jeszcze długo. Nie chcę wchodzić w szczegóły operacyjne, ale zrozumieliśmy, że sposób i charakter zagrożenia dla przestrzeni powietrznej Polski jest odmienny od tego, co widzieliśmy do tej pory. Że może być zagrożone życie ludzkie i wtedy żadne działanie nie jest już normalne – wyjaśnia.
