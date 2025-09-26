Tak jak nad całym krajem, nad festiwalem przetoczyły się rozmaite burze. Mocno odciskały na nim piętno „polskie miesiące”. W latach PRL-u kino przeżywało okresy rozkwitu, gdy zdarzała się chwila politycznej odwilży albo więdło duszone przykręcaniem śruby. Cieszyło się wybuchem wolności 1980 roku, na chwilę zamarło w czasie stanu wojennego. Z trudem przeszło przez okres transformacji i urynkowienia. Od 2005 roku, od momentu uchwalenia nowej ustawy o kinematografii i powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, pisze swoją nową historię. Jak się okazało – też niełatwą..