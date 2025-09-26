Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Festiwal filmowy w Gdyni i nadzieja na dobre polskie kino

Tegoroczny festiwal polskich filmów w Gdyni jest wyjątkowy, bo jubileuszowy, pięćdziesiąty, o czym mówiono podczas jego trwania. To kawał historii, ale i pół wieku naszych losów, gdyż sztuka filmowa, jak żadna inna, zanurzona jest w tym, co dzieje się wokół.

Publikacja: 26.09.2025 10:00

Nagrodzony dwa lata temu Złotymi Lwami „Kos” Pawła Maślony pokazał, jaką wartość może mieć nowoczesn

Nagrodzony dwa lata temu Złotymi Lwami „Kos” Pawła Maślony pokazał, jaką wartość może mieć nowoczesne, mądre i wolne od schematów kino historyczne

Foto: materiały prasowe

Barbara Hollender

Tak jak nad całym krajem, nad festiwalem przetoczyły się rozmaite burze. Mocno odciskały na nim piętno „polskie miesiące”. W latach PRL-u kino przeżywało okresy rozkwitu, gdy zdarzała się chwila politycznej odwilży albo więdło duszone przykręcaniem śruby. Cieszyło się wybuchem wolności 1980 roku, na chwilę zamarło w czasie stanu wojennego. Z trudem przeszło przez okres transformacji i urynkowienia. Od 2005 roku, od momentu uchwalenia nowej ustawy o kinematografii i powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, pisze swoją nową historię. Jak się okazało – też niełatwą..

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Judith Pietersen,partnerka pisarza, Dan Brown i Jason Kaufman, redaktor i przyjaciel na tarasie Four
Plus Minus
Dan Brown wraca z nowym hitem. Czy „Tajemnica Tajemnic” rozkocha świat w Pradze?
Nie bez przyczyny w końcu tak często podkreślano powrót Leona XIV do tradycyjnych papieskich szat, c
Plus Minus
Papieża uznają za „lewicowego” lub „prawicowego”. Wszystko zależy od tematu
Nauczyciel: Edukacja zdrowotna odwraca uwagę od tego, co niepokojące w szkole
Plus Minus
Nauczyciel: Edukacja zdrowotna odwraca uwagę od tego, co niepokojące w szkole
Mecz Lech Poznań – Fiorentina. Ćwierćfinał Ligi Konferencji, kwiecień 2023 r.
Plus Minus
Fani na całym świecie robią „Poznań”. Czy Oasis skorzysta z zaproszenia Lecha?
George Kennan na zdjęciu z 1947 r. Rok wcześniej zaproponował coś, co z czasem nazwano „doktryną pow
Plus Minus
Tajemnica dyplomaty. Kochał Rosję, ale dzięki niemu Stany wygrały zimną wojnę
Reklama
Reklama
e-Wydanie