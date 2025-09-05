Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 05.09.2025 18:02 Publikacja: 05.09.2025 16:40
„Przyjaciele muzeum”, Heather McGowan, przeł. Tomasz Bieroń, Wydawnictwo Literackie
Foto: mat.pras.
Amerykańska pisarka, Heather McGowan, legitymuje się tytułem magistra sztuk pięknych i jej książka sytuuje się w tym właśnie przedziale doświadczeń. Tytuł tej ponad 500-stronicowej powieści jest przyciągający, bo instytucja „przyjaciół muzeum” obrosła przez ostatnie lata nie tylko w zachwyty, ale też kontrowersje i skandale. McGowan opisuje jeden dzień z życia nowojorskiego muzeum, którego losy zależą od przebiegu wydarzeń tych niecodziennych 24 godzin. Wtedy odbyć ma się doroczna gala z udziałem zaproszonych darczyńców, których decyzje wpłyną na dalsze losy muzeum i jego dyrekcji.
