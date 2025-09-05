Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 05.09.2025 07:03 Publikacja: 05.09.2025 06:03
Eksperymenty z nauczaniem historii trwały od 2012 do 2025 r. To całe pokolenie uczniów, którym odebrano umiejętność myślenia przyczyno-skutkowego. To są właśnie nowi wyborcy, to są właśnie nowi wierni w Kościele, to są nowi pracownicy
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Od kilku lat wrzesień dla polskiej edukacji nie upływa pod znakiem obowiązkowych rocznic okołowojennych, ale raczej w drżeniu przed nowościami. W rozpoczętym właśnie roku szkolnym otwieram wraz z uczniami podręcznik do nowego przedmiotu edukacja obywatelska. Przedmiot ten nie ma być prostym powrotem do usuniętej w 2022 r. wiedzy o społeczeństwie (WoS). Szkoda, bo w ciągu trzech lat na świecie i w Polsce nie zaszły zmiany aż tak rewolucyjne, aby musiał pojawić się nowy przedmiot. Nie będzie zatem prostego powrotu do WoS-u, choć są do niego wydrukowane od lat podręczniki. Znowu nastaną nowe podręczniki, znowu drzewa do wycinki.
