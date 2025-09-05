Rzeczpospolita

Nauczyciel historii: jak oszukałem system polskiej edukacji

Sprzątanie po eksperymentach w postaci dwóch szkolnych przedmiotów – najpierw historii i społeczeństwa, a potem historii i teraźniejszości – zajmie nam znacznie więcej czasu niż myślimy. Dokonaliśmy okaleczenia intelektualnego młodej części społeczeństwa.

Eksperymenty z nauczaniem historii trwały od 2012 do 2025 r. To całe pokolenie uczniów, którym odebr

Eksperymenty z nauczaniem historii trwały od 2012 do 2025 r. To całe pokolenie uczniów, którym odebrano umiejętność myślenia przyczyno-skutkowego. To są właśnie nowi wyborcy, to są właśnie nowi wierni w Kościele, to są nowi pracownicy

Marcin Cielecki

Od kilku lat wrzesień dla polskiej edukacji nie upływa pod znakiem obowiązkowych rocznic okołowojennych, ale raczej w drżeniu przed nowościami. W rozpoczętym właśnie roku szkolnym otwieram wraz z uczniami podręcznik do nowego przedmiotu edukacja obywatelska. Przedmiot ten nie ma być prostym powrotem do usuniętej w 2022 r. wiedzy o społeczeństwie (WoS). Szkoda, bo w ciągu trzech lat na świecie i w Polsce nie zaszły zmiany aż tak rewolucyjne, aby musiał pojawić się nowy przedmiot. Nie będzie zatem prostego powrotu do WoS-u, choć są do niego wydrukowane od lat podręczniki. Znowu nastaną nowe podręczniki, znowu drzewa do wycinki.

