Od kilku lat wrzesień dla polskiej edukacji nie upływa pod znakiem obowiązkowych rocznic okołowojennych, ale raczej w drżeniu przed nowościami. W rozpoczętym właśnie roku szkolnym otwieram wraz z uczniami podręcznik do nowego przedmiotu edukacja obywatelska. Przedmiot ten nie ma być prostym powrotem do usuniętej w 2022 r. wiedzy o społeczeństwie (WoS). Szkoda, bo w ciągu trzech lat na świecie i w Polsce nie zaszły zmiany aż tak rewolucyjne, aby musiał pojawić się nowy przedmiot. Nie będzie zatem prostego powrotu do WoS-u, choć są do niego wydrukowane od lat podręczniki. Znowu nastaną nowe podręczniki, znowu drzewa do wycinki.