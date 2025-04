Mariusz Cieślik: W jakiej kwestii Bolesław Chrobry poparłby PiS?

Drugi król to Bolek Pierwszy zwany Chrobrym przez tutejszych/ Jego twarz nie raz mincarze uwieczniali na denarze/ Wielki cesarz Otton trzeci chrzestnym był dla jego dzieci/ A konkretnie dla trzeciego co dostało imię jego” – to T-raperzy znad Wisły. Trochę dziś zapomniani, bo w końcu minęło 30 lat, od kiedy nagrali swój „Poczet królów polskich”. Swego czasu zdarzało się nawet, że ich rapowane rymowanki nauczyciele puszczali na lekcjach historii. Jest to o tyle sensowne, że, mimo dowcipnej formy są tu podane wszystkie najważniejsze fakty. Politycy rządzącej dziś koalicji najwyraźniej nieuważnie słuchali T-raperów, bo fragmentu z rocznicami nie zapamiętali („Teraz skupcie się psubraty bo ważniejsze padną daty/ Dziewięć sześć sześć rok urodzin choć nie każdy z tym się zgodzi/ Rok tysięczny w Gnieźnie hucznie uczcił Otta dostał włócznię/ Jeden zero jeden osiem w Budziszynie pokój co się/ stał dla Niemców przykrym przejściem/ Dziesięć dwa pięć tron i zejście”). Za to niewątpliwie zapamiętali hitowy refren „Chrobry Chrobry byłeś dobry/ Chrobry Chrobry byłeś dobry”.