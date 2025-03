Michał Szułdrzyński: Każdy napotkany Izraelczyk zadaje nam to samo pytanie

Izraelczycy uważają, że od czasu wybuchu wojny z Hamasem albo jak sami mówią, od ataku 7 października 2023 roku, gdy kilka tysięcy bojowników wdarło się z Gazy do Izraela, mordując ponad tysiąc mieszkańców tego kraju i porywając 250 innych w głąb Strefy, bardzo się zmienili. Może nie jest to zmiana aż tak bardzo widoczna na pierwszy rzut oka, ale z pewnością pyta o nią każdy napotkany Izraelczyk, czy zauważyłeś, co się z nami stało po 7 października? Widzisz różnicę w porównaniu z wcześniejszymi wizytami w Izraelu?