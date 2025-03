Jan Maciejewski: Kiedy znów będę mały

A kiedy się boi, to jego strach ma w sobie rycerską szlachetność i metafizyczną głębię. Nie boi się ludzkiej opinii czy decyzji banku, ale ciemnego lasu, głębokiej studni. Lęka się nicości, zdrady, opuszczenia – tego, że nie będzie ręki, której mogłoby się złapać. I kiedy marzy, to obiekt tych pragnień znajduje się zawsze poza nim. To przygoda, którą chce przeżyć; skarb do odnalezienia, Piękna do uratowania. Nie marzy o pozycji w społecznej hierarchii ani o szybszych postępach w rozwoju osobistym. Prawda jest w nim, ale cel – na zewnątrz. Dorośli mają dokładnie na odwrót. No i wyobraźnia. Gorąca jak blacha rozgrzanego do czerwoności pieca. Obrazy, myśli, słowa – kiedy tylko na nią padną, są jak kropelki wody tańczące na gorącej powierzchni. Szaleją w rytm kosmicznych melodii. Gdyby ją tak odzyskać – odzyskiwać powoli, dzień po dniu, wyrzucać z głowy dorosłe kadry i pojęcia – to byłoby zajęcie warte każdego wysiłku.

Jeśli zdziecinnienie nie ma dobrej prasy, to dlatego, że dziecko, od kiedy się urodzi, zaczyna dorastać. I irytuje nas w jego zachowaniu to, co jest nieudolnym wciąż jeszcze naśladowaniem świata dorosłych. Egoizm, kapryszenie, zachłanność. To drugie, odzyskane dzieciństwo, ma się do pierwszego jak Nowe Jeruzalem zstępujące z Nieba do utraconego raz na zawsze Raju. Nie chodzi o powrót ani odzyskanie czegokolwiek. Nowe, wyszarpane dzieciństwo jest lepsze od tego, które raz na zawsze straciliśmy, dorastając. Nie wyznaję tu pedagogicznej utopii o pierwotnej nieskazitelności rodzaju ludzkiego, zepsutego dopiero przez zły dotyk cywilizacji. Bo też cywilizacja – we właściwym sensie tego słowa – opiera się na tym właśnie dziecinnieniu. Na czytaniu i pisaniu poezji z powagą, jaką maklerzy przykładają do raportów giełdowych. Na słuchaniu muzyki tak, jak komentatorzy słuchają anglojęzycznych podcastów. Na budowaniu katedr z zapamiętaniem, z jakim dzieci budują wieże z klocków. Na szukaniu prawdy, która jest w środku. I celu – będącego na zewnątrz.