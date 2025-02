Byli w klubach Ekstraklasy i zostawili futbol. Opowiadają neurochirurg, adwokat i radny

Maciej Bierwagen, neurochirurg: Nie zostałem drugim Socratesem – opowieść byłego piłkarza

W pierwszej drużynie Zawiszy zadebiutowałem tydzień po 18. urodzinach, w czerwcu 1987 roku, to była ostatnia kolejka ówczesnej drugiej ligi. Tak naprawdę od początku musiałem się mierzyć ze złośliwymi komentarzami, że jestem w zespole tylko dlatego, że mój tata to prezes klubu. Tymczasem mój układ z ojcem był dość dziwny: w moje sprawy za bardzo nie wkraczał, bo wcześniej sporo ingerował w karierę sportową siostry, która grała w tenisa, i powodowało to dużo napięć. Mnie pozostawiał wolną rękę, szanował drogę, którą obrałem. A nie była to oczywista droga.