1 marca mija 1101. dzień wojny. Ukraina ciągle się trzyma. Jak to się dzieje?

Pamiętam przemówienie Putina w pierwszym dniu pełnoskalowej wojny, jego absurdalne żądania i ultimatum pod adresem Ukrainy. Rosyjska telewizja zapowiadała, że Kijów zostanie wzięty w trzy dni, a cały kraj – w tydzień. Tak się nie stało. Krew dalej się leje.

Główną rolę odegrał wszechobecny duch wolności. Pamiętam olbrzymie kolejki do komisji poborowych, w których stali i młodzi, i starzy, kobiety i mężczyźni gotowi zginąć w obronie ojczyzny. Byłem bardzo mile zaskoczony reakcją prezydenta Zełenskiego, który na ofertę ewakuacji odpowiedział: „Potrzebuję broni, a nie taksówki”. Jego popularność wzrosła natychmiast do 78 proc. Doskonały był też jego rozkaz rozdania broni ludności. To był najważniejszy dowód tego, że prezydent zaufał narodowi. Dziś Ukraińcy są jednym z najlepiej uzbrojonych narodów na świecie. To prawda, że dziś jest wielu ludzi rozczarowanych prezydentem. Wojna przyniosła dużo nieszczęść, miliony ludzi są bez ogrzewania, wody czy elektryczności, często żyją w nędzy. Ale popularność prezydenta jest dziś na poziomie około 57 proc. Popularnością powyżej 90 proc. cieszą się tylko tacy przywódcy, jak Hitler, Saddam Husajn czy Putin.

Dlaczego Krym jest tak ważny dla Ukrainy? Czy nie łatwiej byłoby nadać mu status neutralnej strefy?

O statusie Krymu może decydować tylko jego rdzenna ludność i państwo, którego jest częścią, to znaczy Ukraina. Inne państwa mogą wyłącznie doradzać i to tylko w duchu prawa międzynarodowego, zwłaszcza art. 2 Karty ONZ, który mówi o poszanowaniu suwerenności i terytorialnej integralności państw. Dla Ukrainy ważny jest nie tylko Krym, ale każdy metr jej terytoriów, z których wygnano miliony ludzi. Dla Tatarów krymskich opuszczenie Krymu jest zagładą naszego narodu i jego kultury. Tatarzy krymscy nie chcą opuszczać Krymu, ale zmusza ich do tego siłowy zaciąg do rosyjskiego wojska, bezustanne represje, całkowity brak wolności i demokracji i strach starszych o życie i bezpieczeństwo ich dzieci. Tatarzy krymscy – cały naród – byli wywiezieni przez Sowietów do Azji Środkowej w 1944 r. Potem, po prawie pół wieku, wróciliśmy do siebie, odbudowując nasze życie. Dziś 30 tys. Tatarów krymskich – 10 proc. ludności – opuściło Krym. Pozostali żyją w stałym zagrożeniu życia i przymusowej rusyfikacji. Po okupacji Krym stał się dla Rosji bazą wojskową, z której artyleria i rakiety atakują pozostałą część Ukrainy. Okupacja Krymu stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale i dla wszystkich państw basenu Morza Czarnego, w tym trzech krajów NATO.