Bogusław Chrabota: Ameryka może się rozpaść

Czy ktoś z państwa wie, co to jest Cascadia? Albo stany Jefferson czy Lincoln? Idę o zakład, że takich, co znają te jednostki regionalne, jest niewielu. Przynajmniej nad Wisłą. A jednak te jednostki są i o ich istnieniu przypomniała mi depesza sprzed kilku dni o tym, że Rosjanie inwestują w lokalne amerykańskie separatyzmy. Co prawda ich uwaga koncentruje się głównie na Kalifornii i Teksasie, ale dlaczego nie mogliby podrążyć dziury w całym regionie pacyficznym, gdyby znaleźli ku temu pretekst?