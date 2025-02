Zamknięcie konsulatu RP w Petersburgu jak najcięższy cios. „Polska dla Rosji jest wrogiem”

Dlaczego brak presji i poczucie stabilizacji mogą osłabiać zdolność do dostrzegania kluczowych zmian? W rozmowie z Agnieszką Kulas, dyrektor zarządzającą i partnerką w Boston Consulting Group, szukamy odpowiedzi na pytanie, jak liderzy mogą zachować ciekawość i otwartość, by nie przegapić tego, co naprawdę istotne.