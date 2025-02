Jan Maciejewski: Pozwólcie dać z siebie wszystko

Wypisać się, wytańczyć, wyśpiewać. Umierać sytym życia, bo uczyniło się z niego ucztę, nakarmiło sobą zaproszonych na nią gości. Wygrać się, wyżyć. Do końca. Rozdać wszystko potrzebującym – tego czegoś, co w nas samych zostało złożone, jak ziarno. I to ją właśnie, tę owocująca z nas roślinę uprawiamy w rzeczywistości, uprawiając sztukę. Jakąkolwiek, począwszy od sztuki dobrego życia.

Tego właśnie próbuje nam się dzisiaj zabronić. Konkretnie to właśnie odebrać. Można pisać całe tomy o wpływie nowych technologii na ludzkie umysły, ale bez tego jednego zdania będą się one mijać z rzeczywistością. Sztuczny, cyfrowy świat uniemożliwia nam dawanie z siebie wszystkiego. Jego zasadą, mechanizmem wprawiającym w ruch, jest niezaspokojenie, łapczywość wrażeń – sztuczny (tak samo jak to, czym próbuje się go zaspokoić) głód. Urywki zdań, fragmenty melodii, sample sensów. Wszystko napoczęte, migające przed oczami – jakby przejeżdżając przez galerię obrazów pociągiem dalekobieżnym.

Jaką ucztę będzie w stanie wydać ktoś, kto na co dzień tak się stołuje? Ile krwi zdoła z siebie wytoczyć ten, kto ucieka z piskiem po pierwszym zadraśnięciu? Umrze syty życiem czy raczej obżarty pustką?

Tysiące rozgrzebanych grządek, kopczyki niezasadzonych nasion. Rozdziobywane przez wrony i kruki. A wystarczy tylko jedno nasiono, byle obumarło. Pękło od nieprzespanych nocy, zmiętych i spalonych brudnopisów. Krwi skapującej codziennie, powoli, cierpliwie, z piór, pędzli i ust. Jak z niedokręconego kranu. Z tą jedną, jedyną majaczącą na horyzoncie nagrodą. Zdaniem, raczej uchodzącym z ust niż przez nie wypowiedzianym. „Wykonało się. Dałem wszystko”.