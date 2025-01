Piotr Trudnowski: Decydująca może być refleksja, czy ja ufam temu politykowi

Oczekiwania Polaków są sprzeczne z tym, jaki profil mają główni kandydaci w wyborach prezydenckich. Z badań wynika, że prezydent powinien być politykiem zdolnym do podejmowania decyzji nawet w kontrze do własnego obozu politycznego. Dlatego Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski koncentrują swoją kampanię na tym, żeby opowiadać, że są kimś innym, niż są - mówi Piotr Trudnowski, ekspert Klubu Jagiellońskiego.

– Gdyby komuś przyszło do głowy zaszkodzić jakiemuś państwu Zachodu w zakresie legitymizacji władzy państwowej, to Polska jest do tego znakomitym poletkiem doświadczalnym – mówi Piotr Trudnowski

Foto: Wojciech Stróżyk/REPORTER