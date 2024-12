Paweł Konzal: Świat dzisiejszy, świat wczorajszy

Gdy brakuje rozwagi w gospodarce publicznym pieniądzem, może dojść do radykalizmów i gwałtu, niemożliwych do wyobrażenia w dzisiejszym świecie – epoce rozsądku.

Podążając za tą potrzebą, w ciągu ostatnich dwóch wieków stworzyliśmy odpowiednie systemy: emerytalny, ubezpieczeń społecznych i publicznej edukacji. Kontynuowanie istnienia tych systemów w obecnej formie jest zagrożone przez depopulację – prowadzącą do zmniejszenia liczby obywateli dokładających się do systemu – oraz sytuację fiskalną Polski. Poczucie, że umowa społeczna może być złamana, że pewność i bezpieczeństwo mogą być zagrożone, prowadzi do radykalizmów i przywołanego przez Zweiga gwałtu. Stąd też konieczność naprawy finansów państwa staje się coraz ważniejszym i pilniejszym wyzwaniem.

Dochody państwa w 2024 r. wyniosą 626 mld zł. Koszt obsługi zadłużenia to 85 mld zł, a więc 13,5 proc. budżetu spożytkujemy na obsługę długu. Dla porównania dochody budżetu środków europejskich to niecałe 87 mld zł. Można więc powiedzieć, że doszliśmy do poziomu, w którym wszystkie środki europejskie przeznaczamy na obsługę zadłużenia.

W 2025 r. przychody wzrosną o 7 mld zł, a koszt obsługi długu – o 10 mld zł. Aż 15 proc. budżetu wydamy na obsługę zadłużenia. Jedynie wydatki na zdrowie i zbrojenia będą wyższe w budżecie niż koszt obsługi długu, który stał się trzecią najwyższą pozycją, jeśli chodzi o wydatki państwa polskiego.

Równocześnie w bardzo szybkim tempie zaciągamy nowe długi. Deficyt budżetowy podawany jest w odniesieniu do PKB. Warto jednak porównać go również z przychodami budżetowymi. W 2024 r. pożyczyliśmy już 40 proc., a w 2025 r. pożyczymy aż 45 proc. przychodów budżetowych. Skutkiem takiego tempa zadłużania rok w rok jest jeden z najwyższych w UE kosztów obsługi długu. Wzrósł on trzykrotnie w trzy lata – z 31 mld zł w 2021 r. do 95 mld w przyszłym roku.