Jan Bończa-Szabłowski: Potępienie Fausta

Dosłowność skojarzeń poraża już od pierwszej sceny. Rozmowę Boga z Mefistofelesem prowadzą Jan Paweł II i Hitler. Spektakl nawiązuje do obu części „Fausta”, realizowany jest „na bogato”, więc mamy tu nie jedno, lecz pięć wcieleń Mefista. Zło najwyraźniej się multiplikuje. A wcieleniami Mefista są też Lech Wałęsa (nazywany przez cesarza błaznem), Andy Warhol, Charlie Chaplin i Elżbieta II. Na scenie pojawiają się i Michaił Gorbaczow, i Jackie Onassis, i Maria Callas, i wielu innych. Brakuje tylko Matki Teresy i psa Baskerville’ów.

Faust w wykonaniu Cezarego Kosińskiego jest przede wszystkim bezradny, a jego stosunek do Małgorzaty jest niebezpiecznie pedofilski.

Są tu odwołania do Holokaustu, II wojny światowej, jest krytyka chciwości i obłudy Kościoła oraz rządów totalitarnych. Każda część spektaklu to otwieranie kolejnej „walizki Lupera” z mroczną historią. Dialogi w tłumaczeniu Adama Pomorskiego zostały dodatkowo ubogacone (trzymajmy się tego określenia) przez Julię Holewińską, co wprowadza wymiar groteskowy. A ta groteska mówiona jest – co gorsza – z pełną powagą. Jeśli widzę, że Faust dyskutuje w pracowni nie ze swym asystentem, ale z małpą, to mam wrażenie, że trochę przyćmiewa to sens tej rozmowy.

Czując swą bezradność wobec wizji Goethego, Wojciech Faruga wiedział z pewnością, że po tym „Fauście” raczej nie będzie już zaproszony do Narodowego. Postanowił więc „na odchodne” pobawić się całą imponującą maszynerią techniczną sceny. Faust realizowany jest więc na różnych poziomach, na zapadniach i wysięgnikach, często w niezwykle malowniczych krajobrazach wyczarowanych przez Katarzynę Borkowską. Zdegradowany świat jawi się np. jako topniejący lodowiec. I tu wielkie uznanie należy się ekipie technicznej.

Wysiłki aktorskie przynajmniej w kilku przypadkach też należy docenić, szkoda tylko, że niczemu nie służą. Aktorsko pięknie i przekonująco zaprezentowały się Sławomira Łozińska jako Elżbieta II będąca jedną z wcieleń Mefista oraz Małgorzata Kożuchowska jako księżna Diana odgrywająca postać Heleny. Jest jeszcze bardzo ciekawa Hanna Wojtóściszyn w roli Małgorzaty. Tylko dlaczego jawi się w opasce z gwiazdą Dawida?