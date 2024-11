J.D. Vance, czyli marna przyszłość dla bidoków

Donald Trump jest bardzo pamiętliwy. O tym mówią wszyscy, którzy go poznali z bliska. Z pewnością nie zapomniał więc, jak dzisiejszy senator z Ohio uznał go za „amerykańską wersję Hitlera” albo „opium dla mas”. Mimo to w połowie lipca to właśnie J.D. Vance’a wybrał na kandydata na wiceprezydenta. Więcej: dziś, kiedy ten tandem wygrał wybory i za dwa miesiące wprowadzi się do Białego Domu, niemal dwa razy młodszy od swojego patrona 40-latek jest typowany na spadkobiercę ruchu MAGA (Make America Great Again, Uczynić Amerykę znowu wielką) i pretendenta z ramienia republikanów do najwyższego urzędu w 2028 r.