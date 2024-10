Maciej Kuziemski: Filantropia może pomóc demokracji

Lubi pan obserwować spektakularne, medialnie komentowane sukcesje?

Niespecjalnie mnie to zajmuje, ale widzę, że sukcesje w polskim biznesie zaczynają być coraz istotniejszym tematem, bo od 100 czy 200 lat odbywają się po raz pierwszy w kontekście demokratycznego państwa prawa. Doświadczyliśmy zaborów, dwóch wojen światowych i PRL-u, więc przerwane zostały procesy akumulacji kapitału, które dla innych państw Zachodu są naturalne. Gdy rozmawiamy z przedstawicielami biznesu, dajmy na to ze Szwecji, to słyszymy: „problemy zaczynają się w piątym pokoleniu”. Życzę nam takich problemów. Nas dziś bardziej interesuje to, jak przebiega proces sukcesji między pierwszą a drugą generacją, bo w tym momencie się znajdujemy.