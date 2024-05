Gościem Darii Chibner jest Juliusz Straszyński - wykładowca NLP na UW, laureat międzynarodowych zawodów optymalizacyjnych i AI, pracuje nad wielkimi modelami językowymi w Huawei.

Rozmawiamy w kontekście tekstów z bloku głównego najnowszego „Plusa Minusa”. Olgierd Sroczyński przekonuje, że czekają nas czasy cenzury, co do której nie dysponujemy żadnymi metodami obrony. Misja „walki z dezinformacją” pozwoliła technologicznym gigantom kontrolować przepływ informacji, jak im się żywnie podoba, i dała im potężne narzędzie władzy nad użytkownikami internetu. I czy w takim razie o tym, co oglądamy, co czytamy i czego słuchamy w sieci, kiedykolwiek będą jeszcze decydować nasze preferencje?

Tymczasem Aneta Wawrzyńczak-Rekowska przygotowała reportaż o tym, jak sztuczna inteligencja powoli i stopniowo zmienia oblicze polskiej szkoły. Dzięki AI nauczyciele mogą przygotowywać zaawansowane scenariusze lekcji oraz materiały dydaktyczne, uczniowie lepiej nabywają kompetencje cyfrowe. Jednak czy te innowacje na pewno nie wiążą się z żadnymi zagrożeniami?

A na koniec Andrzej Gontarz w swoim tekście stawia mocną tezę: Sztuczna inteligencja stanowi przedłużenie i wzmocnienie ludzkiego umysłu, a nie jego kopię, czy zamiennik. Dyskusje o tym, czy zastąpi człowieka, są bezprzedmiotowe. By to zrozumieć, trzeba jednak wyjść poza horyzont wiedzy technologicznej i odwołać się do dorobku nauk humanistycznych. Inaczej mówiąc: dzięki niej będziemy mogli jeszcze szybciej i efektywniej przetwarzać zgromadzone dane, czyli myśli, idee, pojęcia. Mimo wszystko budzi to chyba jednak nasz niepokój, bowiem jest to ten rodzaj ludzkiej aktywności, który niezwykle sobie cenimy.