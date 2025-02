Tydzień wielkich premier: czym zaskoczy „Biały Lotos 3” i „Dzień zero”?

„Biały Lotos 3" i Tajlandia

„Biały Lotos 3” będzie się składał z 8 odcinków.

Akcja nowych odcinków „satyry społecznej” rozgrywa się tym razem w ekskluzywnym tajskim kurorcie i przedstawia wydarzenia z życia gości oraz pracowników na przestrzeni jednego tygodnia.

Goście przybywają z całego świata, by odpocząć i jak zwykle czeka ich konfrontacja z innymi ludźmi, rozpoznanie samych siebie, czyli wszystko to, co zdarza się, kiedy chcemy wypocząć, a okazuje się, że dzieje się więcej niż na co dzień.

Serial jest zanurzony w kulturze tajskiej, bardzo ciekawie wypada ścieżka dźwiękowa. Na początku, jak zwykle pojawia się... A co – będzie można zobaczyć już 17 lutego.

Teraz w obsadzie są Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood.