Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej
W państwowej kasie jest krucho – to widać było ewidentnie na konferencji premiera i ministra finansów. Kierunek zapowiadanych zmian jest oczywisty: dodatkowo obciążyć najbogatszych. Ale z tych zapowiedzi przebija jeszcze coś: dalsze komplikowanie polskiego systemu podatkowego. Jakby zapomniano przy tym o obietnicach deregulacji, czyli upraszczania prawa.
Zacznijmy od PIT. Tu zamiast dzisiejszych dwóch stawek pojawi się trzecia: 24 proc. dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tys. zł rocznie. Owszem, to może ulżyć pewnej grupie zaliczanej do tzw. klasy średniej. Ale będzie to jednak dodatkowe kryterium obliczeń. Historycznie były już trzy stawki tego podatku, w latach 90. sięgające nawet 21, 33 i 45 proc. Jednak potem zdecydowano się na likwidację najwyższej stawki, a pozostałe obniżono. PIT się wtedy z lekka uprościł. Teraz znów się skomplikuje.
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O ile takie progresywne opodatkowanie osób fizycznych było od początku normą, to CIT, czyli podatek od spółek i innych osób prawnych, kiedyś miał stawkę jednolitą. Fakt, na początku lat 90. była ona drakońska, bo 40-procentowa. Potem liberalny (choć z nazwy lewicowy) rząd SLD obniżył ją w 2004 r. do 19 proc. Jeszcze później w geście miłosierdzia wobec małych firm pojawiła się niższa stawka dla nich: 9 proc. Teraz ma być kolejna: 22 proc. dla tych firm, które zarobią powyżej 50 mln euro. A więc trzy stawki zamiast jednej. Upraszczaniem trudno to nazwać.
Znów powróci pytanie: czy którakolwiek duża firma tę wyższą stawkę zapłaci? Może się powtórzyć historia z 45-procentowym PIT-em. Wielkie koncerny mogą przecież sięgnąć po cały wachlarz środków, by uniknąć wyższej stawki. Od prostego podziału swoich spółek na mniejsze po rozbudowywanie międzynarodowych struktur z wykorzystaniem krajów bardziej przyjaznych podatkowo. Bo najbogatsi na ogół mają pieniądze na sprytne radzenie sobie z komplikacjami prawa. To prawda, kontrole skarbowe są coraz sprawniejsze, ale nie dadzą rady skontrolować wszystkich.
A przecież jeszcze niedawno rząd obiecywał, że będzie raczej redukował przepisy, niż je mnożył. Proces deregulacji przyniósł nawet nieco uproszczeń proceduralnych, a Ministerstwo Finansów przyjęło do realizacji największą ze wszystkich resortów liczbę postulatów ze społecznego zespołu deregulacyjnego Rafała Brzoski.
Wyznaczono nawet ministra odpowiedzialnego za deregulację. Był to Maciej Berek. Czy jego odejście z rządu i równoczesne zapowiedzi komplikacji przepisów podatkowych to koniec deregulacji?
Zepsute państwo mnoży ustawy – mawiał Tacyt, urzędnik i historyk w starożytnym Rzymie. Niewykluczone, że do tego samego wniosku dojdzie pewien całkiem współczesny polski urzędnik i (podobno) historyk. Ten, który ma prawo wetować ustawy. I choć czasem mylą mu się obrońcy z atakującymi, teraz raczej się nie pomyli: przywdzieje szaty obrońcy prostoty systemu. Nawet jeśli dotąd swoimi wetami przeszkadzał w jego reformowaniu.
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