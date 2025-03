Żona się leczy, dzieci się leczą, ty się leczysz, jakoś funkcjonujesz dzięki pomocy organizacji pozarządowych, które pomagają ci przez kolejne lata odkręcać skutki jednego niesłusznego tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie. Roszczenie wobec państwa przedawnia się już po roku

Na walkę o odszkodowanie lub zadośćuczynienia za niesłuszny areszt nie masz już sił. W tym kraju nikt nie przyznaje pieniędzy, gdy ten środek zapobiegawczy zastosowano niesłusznie. By Skarb Państwa poczuł się do odpowiedzialności finansowej za pozbawienie kogoś wolności w formie tymczasowego aresztowania, musi to być „niewątpliwie” niesłuszny areszt. Poza tym twoje roszczenie wobec państwa przedawnia się już po roku. Spóźnisz się, to prokurator podniesie zarzut przedawnienia. Co prawda sąd może, powołując się na zasady współżycia społecznego, nie uwzględnić zarzutu przedawnienia, ale musisz mieć dobry powód – długotrwała choroba czy inne obiektywne przeszkody. Bo jak wynika z orzecznictwa, wiek, małe doświadczenie życiowe, brak wiedzy o terminie czy konieczność opieki nad żoną w ciąży (opieka nad rodziną nie jest żadnym szczególnym ani wyjątkowym obowiązkiem) nie jest żadnym usprawiedliwieniem.

A wtedy Skarb Państwa nie musi płacić. Tobie. Bo czy dostaniesz odszkodowanie i zadośćuczynienie, czy nie, to my jako społeczeństwo i tak poniesiemy koszty niesłusznie zastosowanego wobec ciebie aresztu. Niewątpliwie.