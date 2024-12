Tomasz Pietryga: Słowa sędziego Sylwestra Marciniaka jak kasandryczna przepowiednia

Brzmi to jak apokaliptyczne bajania, ale należy zrobić wszystko, aby nawet nie zbliżyć się do takiego scenariusza. Mamy wojnę za wschodnią granicą, która się zbliża, a nie oddala. Nie pozwólmy, aby w kluczowym momencie naszej historii coś się w państwie zacięło. To byłoby niewybaczalne.

Marciniak to nie „neosędzia z pisu”

Marciniak nie jest „neosędzią z pisu”. Orzeka od ok. 40 lat (od 1998 r. w NSA), od 10 lat jest członkiem PKW, najpierw jej wiceprzewodniczącym, a obecnie przewodniczącym. Warto zatem jego słowa potraktować poważnie.

Konflikt o sądy, który toczy się w Polsce od już blisko dekady, ma swoją płaszczyznę prawną, ale też jest osnuty marketingiem politycznym, wykorzystywanym przez obie strony sporu.

Nie ma wątpliwości, że mamy problem z Krajową Radą Sądownictwa, która stała się głównym ogniskiem zapalnym, emanującym w różnych kierunkach. W konsekwencji podważany jest nie tylko status sędziów, ale też całe instytucje, które są negowane przez orzeczenia europejskich sądów. Nie ma też wątpliwości, że dla interesu państwa, dla przecięcia tego sporu, KRS powinna zostać zreformowana. Ale to wymaga zmiany ustawy i konsensusu, którego brak. To samo dotyczy kwestionowanej przez część członków PKW Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Aby ją zlikwidować i powołać coś innego, potrzebna jest ustawa. Powoływanie się na orzeczenia europejskich trybunałów nic tu nie daje. Zgodnie z polskim prawem, Konstytucją RP, to, co jest przyjęte przez parlamentarną większość, podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw, jest obowiązującym prawem. Wyroki europejskie są jedynie impulsem dla naszego ustawodawcy, że konieczna jest reforma (tak było z Izbą Dyscyplinarną SN), nie mają natomiast bezpośredniego przełożenia na polski system prawny i na legalność działania jego instytucji.