Prof. Michał Jackowski: Alkoholowe tubki i zakazane systemy AI

Praktyki zakazane to działania, których rezultaty mogą mieć bardzo nieetyczny lub niebezpieczny charakter. I duża część art. 5 Aktu o AI jest dość jasna. Wszyscy wychowani w europejskim systemie wartości zgodzimy się z tym, że niedopuszczalne muszą być: przypominający chińską politykę społeczną social scoring, podobne do przedstawionego w filmie „Raport mniejszości” systemy predykcji przestępczości, tworzenie niektórych baz danych służących rozpoznawaniu twarzy, czy też wyciąganie wniosków za pomocą AI na temat emocji w miejscach pracy. Ja chciałbym jednak skoncentrować się na praktykach trudniejszych do zrozumienia i wyjaśnienia. Akt o sztucznej inteligencji zakazuje wprowadzania do obrotu albo używania systemów AI, które stosują techniki podprogowe, manipulacyjne lub wprowadzające w błąd, skutkujące zniekształceniem podejmowanych przez daną osobę decyzji w sposób powodujący istotne szkody. Zakazuje również wykorzystywania słabości osób ze względu na ich wiek, niepełnosprawność lub szczególną sytuację społeczną lub ekonomiczną, skutkujących zniekształceniem podejmowanych decyzji w sposób powodujący istotne szkody. Zakazy te dotyczą narzędzi, których głównym celem jest subtelne wpływanie na decyzje zakupowe, aby zwiększyć sprzedaż określonych produktów. Taki system na przykład wykorzystuje techniki podprogowe poprzez delikatne dźwięki i obrazy, manipuluje reklamami, analizuje nawyki zakupowe, historie transakcji oraz dane z mediów społecznościowych, prezentuje produkty w taki sposób, aby wywołać u klienta wrażenie, że są one mu niezbędne lub specjalnie dostosowane do jego potrzeb, mimo że tak nie jest. Drugi z zakazów odnosi się do osób szczególnie podatnych na wprowadzenie w błąd – np. niepełnosprawnych, trwale schorowanych psychicznie lub fizycznie, żyjących w skrajnym ubóstwie, czy pochodzących z mniejszości etnicznych lub religijnych. Tym bardziej niedopuszczalne jest manipulowanie ich decyzjami przy pomocy sztucznej inteligencji.

Gdy będziecie się zastanawiać, jak zrozumieć art. 5 Rozporządzenia o sztucznej inteligencji, pomyślcie o alkotubkach. Działają w sposób ewidentnie manipulacyjny, przypominając zdrowy mus owocowy. Wpływają podprogowo, sugerując osobom nadużywającym alkoholu, że piją coś zdrowego. Powodują, że możemy kupić i wypić więcej alkoholu. Ewidentnie są kierowane również do osób uzależnionych od alkoholu, a więc grupy szczególnie podatnej na manipulację. A efektem może być znacząca szkoda w zdrowiu. Gdyby alkotubki były systemami AI, ewidentnie ich sprzedaż byłaby zakazana. I to właśnie takie narzędzia – „AIowe tubki alkoholowe” od lutego 2025 roku będą zakazane.