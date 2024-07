Internetowa interwencja uratowała przepisy o zgwałceniu

Poprawka miała też inne wady. Rzecznik praw dziecka argumentowała, że chodziło o uchronienie nastolatków przed karą dożywotniego więzienia. Jednak w proponowanej poprawce pozostawiała tego typu karę, która nadal groziłaby za obcowanie płciowe. Paradoksalnie, uchwalenie takiej poprawki cementowało tę wysoką sankcję, a przecież nie było przeszkód, by za jednym razem wykreślić z sankcji najsurowszą karę. Pomysł był więc wewnętrznie niespójny.

Na etapie prac sejmowych nad nowelizacją rekomendowałem, by wykreślić cały art. 197 § 4 i 5 k.k. – to efekty nowelizacji Ziobry, która została uchwalona w niekonstytucyjnej procedurze. W rezultacie kara grożąca za zgwałcenie powinna wrócić do stanu sprzed 1 października 2023 r., a wówczas za zgwałcenie w typie kwalifikowanym nie groziło dożywotnie więzienie. Nie było natomiast żadnego powodu, by akurat teraz i akurat w tej ustawie wprowadzić punktową zmianę dotyczącą nastolatków, i to jeszcze poprzez wrzutkę w pracach komisji senackich. Tego typu poprawka narażona byłaby na zarzut wyjścia poza zakres przedłożenia.

Ostatecznie Senat w głosowaniu 24 lipca 2024 r. odrzucił kontrowersyjną poprawkę. Alarm, jaki podniosłem, uchronił całą nowelizację przed ryzykiem jej zawetowania przez Andrzeja Dudę. Gdybym nie napisał o fatalnej poprawce od razu, gdy ją dostrzegłem, Senat zapewne przegłosowałby zmianę, a Sejm ją zaakceptował. Ktoś bardziej cyniczny podniósłby alarm dopiero gdy ustawa trafiłaby na biurko prezydenta. Nie trzeba dowodzić, co by się wówczas działo: oto prezydent ma podpisać ustawę łagodzącą karę za pedofilskie zgwałcenia… Byłby to potężny argument, by zawetować całą, potrzebną nowelizację, dotyczącą przecież zupełnie innej kwestii. Dziś ma ona szansę na podpis. Czasami zatem warto pisać ustawy w Internecie.

Autor jest doktorem habilitowanym, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi portal DogmatyKarnisty.pl