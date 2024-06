Marek Isański: NSA wreszcie napisał w wyroku prawdę o sobie

„…. postępowania nadzwyczajne, mające służyć wzruszeniu ostatecznych decyzji lub postanowień, mogą dotyczyć tylko najpoważniejszych, tj. kwalifikowanych wad tych aktów prawnych lub poważnych wad dotyczących przebiegu postępowania. Nie mogą one zastępować kontroli instancyjnej i prowadzić do ponownego rozpoznania sprawy w takim samym kształcie. Zasada trwałości decyzji wpisuje się bowiem w zasadę demokratycznego państwa prawnego i zasadę praworządności. Co więcej Sąd I instancji podkreślił, że skarżąca w żaden sposób nie wyraziła swojej woli o zamiarze skorzystania z tej ulgi, co było istotne we wskazanych przez skarżącą wyrokach sądowych.”

Nigdy jednak z żadnego dotychczasowego uzasadnienia nie dowiedzieliśmy się czemu żądanie przez organ złożenia oświadczenia, którego nie było w ustawie podatkowej dla skorzystania z ulgi meldunkowej nie jest rażącym naruszeniem prawa. Bo wydaje się oczywiste, że decyzja która nakłada podatek na podstawie danej ustawy, gdy obywatel nie złożył jakiegoś dokumentu, o którym nie ma mowy w tej ustawie jest oczywistym rażącym naruszeniem prawa. Podatnik musi z ustawy obowiązującej w dacie dokonywania określonej transakcji dowiedzieć się o tym jak ma się rozliczyć podatkowo. Jeśli państwo nie wykonało swojego obowiązku poinformowania obywatela w odpowiedniej formie o tym jak ma się rozliczyć to oczekiwanie przez państwo, że obywatel zgadnie jak ma się rozliczyć jest rażącym naruszeniem praw obywateli i obowiązków państwa.

Czytaj więcej Opinie Prawne Marek Isański: Przekręt NSA w sprawie rażącego naruszenia prawa Ponad 18 tysięcy osób utraciło majątek płacąc jako podatek coś czego państwo od nich nie chciało, a nawet nie mogło chcieć. Oczywiście taki „podatek” nałożyły organy podatkowe, które dokonały błędnej interpretacji przepisów niestarannie uchwalonych przez parlament. Jednak problem zasadniczy to zachowanie sądów administracyjnych, które przez wiele lat taki stan rzeczy akceptowały i jednolicie oddaliły ponad 1000 (!) słusznych skarg skrzywdzonych obywateli, rażąco niestarannie wykonywały ciążące na nim obowiązki. Obecnie NSA „zaciera ślady” nie chcąc przyznać się do błędu i odmawia stwierdzenia nieważności takich decyzji.

NSA nigdy nie narusza prawa, a jedynie miewa rozbieżne stanowiska w danej sprawie

Pozbawienie przez administrację obywateli prawa do skorzystania z obowiązującej powszechnie ulgi mieszkaniowej/wydatkowej jest jeszcze cięższym, rażącym naruszeniem prawa. Oczywiście sądy administracyjne NIGDY również do tego zarzutu się nie odniosły.

Mamy więc sytuację w której NSA nigdy nie odniósł się do ważnych/istotnych argumentów, co jest sytuacją niebywałą i kompromitującą ten sąd. A zmianę linii orzeczniczej dokonał poprzez wyszukaną wykładnię argumentów błahych i na tym buduje uzasadnienie, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa.

Teraz już wiemy czemu NSA nie widzi rażącego naruszenia prawa w decyzjach dal ofiar ulgi meldunkowej! Nie jest to rażące naruszenie prawa, bo NSA przez 7 lat jednolicie akceptował decyzje, które żądały tego oświadczenia, o którym obywatele nie wiedzieli.