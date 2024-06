Z rozwodami może być podobnie. Oczywiście stoją za tym racjonalne argumenty. Po co państwo miałoby utrudniać procedury rozwodowe ludziom, których drogi się rozeszły? Dlaczego narażać budżet, sądy i podsądnych na wydatki, które prawdopodobnie nie zmienią faktu rozstania, a jedynie utrudnią rozpoczęcie nowego życia?

Szybkie rozwody: czy państwo jest spójne?

Jednak po drugiej stronie stoi przekonanie, że państwo opiera się na rodzinie, a ta jest fundamentem społeczeństwa. Rodzina oznacza stabilizację i ciągłość pokoleniową. Dlatego w interesie państwa leży zachęcanie do zakładania rodziny, a nie tworzenie ułatwień dla jej rozwiązania. Programy społeczne takie jak 800+ czy tzw. babciowe mają za zadanie wspierać ten cel. Państwo, tworząc instrumenty szybkich rozwodów, trochę sobie zaprzecza wobec promowanej polityki prorodzinnej. Nie zachęca do odpowiedzialnych decyzji, ponieważ skoro można bezboleśnie się rozstać, to nie muszą być to życiowe wybory. A zazwyczaj rodzina wymaga właśnie takich trwałych decyzji.

To przeciąganie liny trwa i jest nieuniknione. Zmiany kulturowe i postęp cywilizacyjny sprawiły, że tradycyjne podejście do małżeństwa i rodziny ulega dewaluacji. Pomysły na szybkie rozwody są próbą dostosowania się do nowej rzeczywistości.