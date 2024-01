Mariusz Muszyński: O obcinaniu budżetu Prezydenta

Jednym z obiektów tych niewybrednych ataków jest Prezydent RP. W wypowiedziach prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej słyszymy, że za sprzeciw wobec działań rządu, wynikający przecież z jego kompetencji, Prezydent powinien zostać ukarany obcięciem budżetu Kancelarii Prezydenta.

Dysfunkcjonalność organu

Zasada funkcjonowania państwa jest prosta. Jeżeli Konstytucja kreuje określony organ i przypisuje zadania, organy odpowiedzialne za kwestie budżetowe, muszą zapewnić mu finansowanie umożliwiające ich realizację. Nie mogą tego uzależniać od kryteriów politycznych, a w szczególności uniemożliwiać działania z powodu obsadzenia takiego organu przez władze wyłonione jeszcze przez przeciwników politycznych. Nawet w sytuacjach kryzysowych, środki budżetowe muszą być tak podzielone, aby każdy z organów mógł funkcjonować na racjonalnym poziomie aktywności. Nie jest możliwe niedofinansowanie jednego organu, kiedy inny dysponuje ich nadmiarem.

Takie zachowanie jest szkodliwe dla państwa nie tylko w wymiarze politycznym. Znajduje odzwierciedlenie jako problem konstytucyjny stanowiący podstawę do zaskarżenia budżetu do Trybunału Konstytucyjnego. Mieści się bowiem w pojęciu znanym od lat trybunalskiemu orzecznictwu, określanym jako dysfunkcjonalność.

Koncepcja dysfunkcjonalności jest związana z wynikającą z Preambuły do Konstytucji RP gwarancją zapewnienia działania instytucji publicznych w sposób sprawny i rzetelny. W ostateczny sposób została ukształtowana w wyroku Trybunału z dnia 9 marca 2016 r., sygn. K 47/15. W orzeczniczym ujęciu dotyczyła kształtu strukturalnego i proceduralnego odnoszącego się do funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i wiązała się z ówczesnym sporem o ten organ państwa. Trybunał podkreślił wówczas, że każdy organ musi mieć możliwość funkcjonowania na poziomie odpowiadającym przypisanym mu zadaniom. Dotyczy to nie tylko obszaru personalnego, ale też instytucjonalnego, i innych. Jeżeli jakiś akt prawny kształtuje funkcjonowanie organu w ten sposób, że efektem jest brak możliwości nie tylko naturalnego wykonywania zadań państwowych, ale też reagowania na sytuacje kryzysowe, to jest on zaprzeczeniem sprawności i rzetelności działania organów państwowych, które wynika z art. 2 w związku z art. 1 Konstytucji i jej preambuły. Tym samym stanowi destabilizację funkcjonowania państwa.

Takie ukształtowanie budżetu, w którym kwota przyznana Kancelarii Prezydenta uniemożliwi Prezydentowi wykonywanie jego kompetencji, albo w istotny sposób je ograniczy, mieści się w konstrukcji dysfunkcjonalności. Aktywność Prezydenta RP wieńczy wiele obszarów działania różnych organów państwa. Ograniczenie urzędowi Prezydenta możliwości funkcjonowania miałoby szerokie negatywne skutki dla państwa - od procesu tworzenia systemu prawa, którego częścią jest Prezydent RP, po powoływanie osób pełniących szereg funkcji państwowych, aż do obszaru wielopłaszyznowego bezpieczeństwa państwa.

Gra w Czarnego Piotrusia

Warto też zauważyć, że dysfunkcjonalność może wystąpić w formule a rebours. Dotyczy sytuacji, kiedy w ustawie budżetowej doszłoby do ograniczenia środków na funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta, a budżet innej instytucji, np. Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wzrósłby nieproporcjonalnie. W ten sposób doszłoby do zaburzenia pozycji rządu i Sejmu wobec Prezydenta, co byłoby naruszeniem konstytucyjnej równowagi władzy w rozumieniu art. 10 Konstytucji.