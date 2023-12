Co zaś się tyczy zasady pierwszeństwa prawa Unii, to póki co, pierwszeństwo to dotyczy jedynie kompetencji wyłącznych (wymienionych w art. 3 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE, TFUE), natomiast jest co najmniej sporne co do kompetencji dzielonych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Traktatu o UE (TUE) wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich, natomiast kompetencje, które nie należą do wyłącznej kompetencji Unii działają na zasadzie przyznania, pomocniczości i proporcjonalności, a nie supremacji prawa Unii (vide art. 5 ust. 1-3 TUE). Wszystkie pozostałe kompetencje, nie przyznane wyłącznie Unii nie obejmują ani zasady pierwszeństwa, ani – tym bardziej – nie wyłączają nadrzędności polskiej Konstytucji i możliwości badania z nią zgodności właściwych aktów prawa Unii przez sądy i Trybunały. Rozróżnienie kompetencji wyłącznych i dzielonych jest konieczne, bowiem zgodnie z jedną z podstawowych dyrektyw wykładni, dwa różne wyrażenia nie mogą pozostawać w tożsamym stosunku znaczeniowym. Tym samym konieczne jest uchwycenie jakiegoś zróżnicowania między kompetencjami Unii względem Państw Członkowskich w obrębie kompetencji wyłącznych i dzielonych. Przyjęcie zasady pierwszeństwa prawa Unii w tych drugich de facto zrównywałoby je z pierwszymi, co jest jawnie sprzeczne z tą dyrektywą wykładni i w dłuższej perspektywie dysfunkcjonalne, bowiem zrównuje różne wyrażenia normatywne.

Ingerencja w pracę sędziego

Drugi aspekt proponowanej zmiany w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych jest jednak poważniejszy, bowiem nakłada – choć w nieustawowej formie – jawnie sprzeczny z zasadą niezależności sędziego w zakresie orzekania obowiązek merytorycznego sporządzania orzeczeń i uzasadnień w sposób określony w dodawanym § 118a. W przepisie tym wyraźnie bowiem wymieniono orzeczenia i uzasadnienia. Przepis ten zatem wykracza poza czysto techniczno-redakcyjny układ uzasadnienia sądowego, ale ingeruje w sposób orzekania przez sędziego. Wymienia bowiem orzeczenie (zatem sposób podejmowania decyzji) jak i jej uzasadnienia. Wykładnia prawa, objęta zasadą samodzielności jurysdykcyjnej sądu i niezależnością wewnętrzną składa się bowiem z dwóch elementów: ustaleń walidacyjnych (rozumowań co do źródła prawa), jak i interpretacyjnych (sposobu rozumienia wybranych ze źródeł prawa jednostek redakcyjnych). Niezależność wewnętrzna (w zakresie orzekania) jest podstawowym gwarantem rządów prawa i wyłącza wszelką ingerencję innych rodzajów władz w sferę merytorycznego rozpoznania sprawy przez sąd.

Choćby kierując się szczytnymi ideami, zakładając jedynie trafne, aksjologicznie dobre, efektywne, racjonalne wzorce, sfera niezależności sędziowskiej – rozumiana jako sposób rozpoznawania sprawy przez sąd poprzez wybór źródła prawa i sposobu jego rozumienia – jest w pełni wolna od jakichkolwiek wskazań, nacisków, wytycznych itp. W polskim systemie prawa nie obowiązuje również norma pozwalająca jakiemukolwiek organowi władzy publicznej na dokonywanie powszechnie wiążącej wykładni prawa, zarówno w zakresie rozumowań walidacyjnych jak i interpretacyjnych.

Ocena proponowanych rozwiązań nasuwa szereg gorzkich refleksji, z których znaczna część ma nieprawniczy charakter. Wobec tego nie będzie przywoływana w felietonie o prawniczej proweniencji. Oba rozwiązania są jawnie niezgodne nie tylko z Konstytucją RP, co powszechnie przyjętym standardem rozumienia i ochrony przez władze publiczną systemowości prawa, zatem zgodności aktów wykonawczych (jakim jest rozporządzenie) z normami konstytucyjnymi i ustawowymi.

Podsumowując, pierwsza z proponowanych zmian, dotycząca wyłączenia sędziów rozpoznających wnioski o wyłączenie a powołanych z udziałem „nowej” KRS jest jawnie niezgodna nie tylko z Konstytucją RP, ale art. 47a § 1 i § 2 u.s.p., który nie zawiera żadnego rozróżnienia co do statusu sędziów i trybu ich powołania w zakresie przydziału spraw. Druga z proponowanych zmian wkracza jawnie w niezależność sędziowską w zakresie orzekania.

Doprawdy smutna to konstatacja, że na kanwie szczytnych haseł o praworządności i ochrony sędziowskiej niezawisłości proponuje się zmiany tak jawnie z nimi sprzeczne, wprowadzane w dyletanckim i de facto nielegalnym trybie – być może – kierując się chęcią sprostania wymogom Komisji Europejskiej celem przyznania – w istocie – pożyczki (choć na bardzo preferencyjnych warunkach) jakim są środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jest to jednak przykład instrumentalnego podejścia do prawa. Jedyne co cieszy, to charakter lex imperfecta proponowanych zmian wobec ich niezgodności z normami wyższego rzędu (ustawowymi jak i konstytucyjnymi).