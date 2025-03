Daria Chibner: Propozycja Rafała Trzaskowskiego dla polskiej nauki. Bez planu, ładu i składu

Nie ma pracy dla kierowników projektów. A gdy komuś uda się załapać na tzw. postdoca, to cały czas musi myśleć o tym, co będzie za trzy lata, kiedy projekt się skończy, bo jednostka na pewno nie będzie miała pieniędzy, aby sama z siebie wypłacać mu pensje. Praca zależy więc od tego, czy uda się dostać grant – a nie daj Boże, ministerstwo uzna, że projekt badawczy kojarzy się z jakąś opcją polityczną, że pachnie on opcją prawicową lub lewicową (w zależności od tego, kto teraz rządzi), to już w ogóle kaplica, można zapomnieć o pieniądzach.

Dla Rafała Trzaskowskiego nauka to tylko element kampanii prezydenckiej

No, ale ważniejsze jest to, żeby wrócili do nas wielcy naukowcy. Do głodowych pensji i ciągłego strachu o pracę? A może mają nagle zarabiać dużo więcej niż ich koledzy po fachu, którzy wykazali się finansowym nierozsądkiem i zostali na miejscu?

Wiadomo też, jacy to mają być naukowcy – ci porządni, z nauk matematyczno-przyrodniczych, którzy zbudują nam rakiety, roboty i inne rzeczy, którymi łatwo się pochwalić i pokazać. Oni też przecież mają odpowiednie środki, które mogą reinwestować. Rafał Trzaskowski, jak wielu innych polityków, zdaje się nie rozumieć, że prawdziwa nauka rodzi się z kooperacji dyscyplin empirycznych i humanistycznych, a największe sukcesy odnoszą te ośrodki, gdzie łączy się różnorodne dziedziny wiedzy. Długofalowy rozwój osiąga się tam, gdzie bada się zarówno właściwości minerałów, jak i Sofoklesa. Jest to ze sobą o wiele bardziej połączone, niż się wydaje na chłopski rozum. A u nas wciąż myślenie rodem z XIX wieku – politechniki i inwestycje, a o uniwersytetach się tylko wspomina, aby nikt nie miał pretensji.

Jednak aby doprowadzić do synergii tych dyscyplin, potrzeba rozłożonej na wiele lat strategii rozwoju dla nauki. Realizowanej przez kilka kolejnych rządów. To w Polsce jest niemożliwe do zrealizowania, bo żyjemy w realiach nieustannej kampanii wyborczej, a po niej, jedyne co robią zwycięzcy, to zmiany w finansowaniu czasopism i ośrodków naukowych, które wydają się najbardziej zgodne z linią partii. W końcu takie jest rzeczywiste podejście naszych polityków do nauki i kultury – są to piękne kwiatki, które można przyczepić do kożucha, pogadać o nich na wiecu, rzucić kilka gładkich frazesów. Żaden to dla nich strategiczny zasób. Rafał Trzaskowski nie wydaje się w tym względzie wyjątkiem. Szkoda.