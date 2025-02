Polska nie może dać się wciągnąć w taką grę o „europejską jedność”. To stara gra Niemiec i Francji w opozycji do Ameryki, czasami prowadzona otwarcie pod rękę z Rosją lub Chinami. Na jej regułach bezpieczeństwo Polski może wyłącznie stracić. Nie ma powodu, by po tym, co wydarzyło się na świecie i w Europie w ostatnich latach za sprawą agresji Rosji na Ukrainę, znów siadać do tak nieuczciwej gry. Skoro władza w Europie leży dziś na ziemi, może warto, aby Polska także potrafiła się po nią schylić.